La fiche officielle du V80 FE détaille une grosse batterie et trois caméras50MP en comptant celle des selfies. Voici ce que sa configuration permet réellement.

Vivo V80 FE : 7 000 mAh dans un format plus contenu, mais pas trois caméras au dos

Le Vivo V80 FE associe un écran de 6,59 pouces à une batterie de 7 000 mAh. Sa présentation officielle aux Philippines montre un appareil qui ne mise pas uniquement sur une grande diagonale pour attirer l’attention. Autre détail à lire correctement : ses « trois caméras ZEISS » incluent celle située devant.

Deux appareils au dos, un troisième pour les selfies

La fiche officielle décrit un principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec autofocus et un frontal, lui aussi de 50 mégapixels. Il n’y a donc pas trois objectifs arrière ni de téléobjectif distinct annoncé dans cet ensemble.

Cette composition est utile pour cadrer large, photographier normalement et se filmer. Elle ne permet pas d’assimiler le téléphone à un modèle doté d’un véritable zoom optique dédié. Les portraits frontaux proposés en cadrages équivalents 23, 35 et 50 mm ne constituent pas davantage trois optiques physiques différentes.

Vivo annonce de la vidéo 4K à l’avant comme à l’arrière. Pour les appels vidéo ordinaires, la résolution effective dépendra aussi de l’application et de la connexion ; la capacité du mode d’enregistrement n’impose pas celle du service utilisé.

Une grosse batterie, sans promesse d’autonomie inventée

Le V80 FE reçoit une batterie de 7 000 mAh et une recharge annoncée à 90 W. Vivo distingue une capacité typique de 7 000 mAh d’une capacité nominale de 6 800 mAh : ce ne sont pas deux batteries différentes, mais deux valeurs de caractérisation.

La puissance maximale ne signifie pas une recharge constante à 90 W jusqu’à 100 %. Le temps dépend notamment de la température, du niveau de départ et du matériel utilisé. Menow n’a pas mesuré l’autonomie ni la vitesse de ce modèle.

Ce qui est établi pour cette version

L’écran AMOLED atteint 120 Hz, avec une définition de 2 750 × 1 260 pixels. Le téléphone s’appuie sur le Dimensity 7400-Turbo et propose notamment une configuration de 8 Go de RAM physique. La mémoire « étendue » annoncée en complément utilise du stockage : elle ne transforme pas ces 8 Go en autant de mémoire physique supplémentaire.

La fiche philippine constitue une présentation locale, pas un calendrier pour la France. Avant de comparer ce Vivo à un appareil distribué chez nous, il faudra disposer du prix, du suivi logiciel et des conditions de garantie de la version concernée.