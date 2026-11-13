Vindictus sur PS5 : des combats de géants inspirés des mythes celtes

Vindictus: Defying Fate arrivera sur PS5 en 2027. Pour présenter son jeu d’action, Nexon montre quatre manières de tenir tête à un adversaire bien plus grand que vous. Lann attend une ouverture après une esquive, Fiona la crée avec son bouclier, Delia prépare une frappe lourde et Karok peut engager une épreuve de force. Le choix du héros change donc surtout le moment où vous pouvez riposter.

Esquive, bouclier ou épreuve de force : quatre façons de répondre au même coup

Lann enchaîne les esquives pour laisser passer l’attaque puis revient au contact dès qu’une ouverture se présente. Fiona peut rester à portée grâce à son bouclier. Si elle dévie l’attaque au bon moment, elle peut poursuivre son enchaînement. Face à un adversaire qui frappe plusieurs fois d’affilée, le premier style vous pousse à sortir de sa portée et le second à lire le rythme des coups.

Delia accumule de la puissance pour sa frappe lourde. Nexon décrit aussi une attaque qui la fait passer au travers de l’adversaire pour éviter un coup. Karok absorbe l’impact pour tenir sa position. S’il répond au bon moment à une attaque puissante, il peut engager un duel de force. Le studio prévoit aussi la fabrication d’armes et la personnalisation de l’apparence du héros.

Le directeur du jeu, Dongseok Oh, présente ces styles et leurs démonstrations dans l’annonce de Nexon sur PlayStation Blog.

Une aventure solo dans un monde en guerre

Votre personnage rejoint les mercenaires de Kalbram dans un monde où les humains et les Fomors se battent depuis longtemps. Colhen, un village agricole sur la ligne de front, donne un point de départ à ce conflit. Parmi les autres lieux dévoilés, Nexon présente une vallée de mines et de cascades gelées et Ainle, une ville détruite en une nuit. Le studio parle d’une intrigue qui remonte aux origines de la guerre.

Pourra-t-on faire toute l’aventure en coopération ?

Nexon décrit le cœur de l’aventure comme une expérience solo et prépare des affrontements multijoueurs pour certaines menaces. Le studio n’a pas détaillé l’accès à ces activités, la taille des groupes ni la part du jeu jouable à plusieurs. La fenêtre PS5 reste 2027, sans jour de sortie ni prix annoncés dans cette présentation.