Une mairie française piratée : quelles données des habitants pourraient être concernées ?

Un serveur de mairie inaccessible et des informations personnelles potentiellement concernées : Verrières-en-Forez, dans la Loire, confirme une cyberattaque survenue dans la nuit du 28 octobre. L’alerte a été relayée par la presse locale les 31 octobre et 1er novembre. À ce stade, la commune ne présente pas le vol des données comme un fait établi.

Le serveur touché contenait des informations sur plusieurs publics

Dans l’avis publié sur son site officiel, la municipalité cite notamment les habitants, les associations et ses partenaires. Elle énumère des données d’état civil — nom, prénom et date de naissance — ainsi que des coordonnées : adresse postale, adresse électronique et téléphone. Pour les agents et les élus, des numéros de Sécurité sociale peuvent également être concernés.

Cette liste décrit les catégories exposées au risque ; elle ne prouve pas que chaque habitant figure dans un fichier dérobé. La mairie indique ne pas savoir si ces informations ont fait l’objet d’un usage frauduleux. Il faut donc distinguer le contenu présent sur le serveur des éléments dont une extraction serait démontrée.

Des fichiers bloqués, mais une extraction encore incertaine

Dans un entretien au Progrès, le maire Kévin Klein explique que les données du serveur ont été chiffrées et qu’une rançon a été demandée. La commune a décidé de ne pas payer. Selon ce récit, les postes de travail et les logiciels sensibles n’ont pas été atteints ; le blocage du stockage perturbe néanmoins le travail du secrétariat.

L’incident illustre deux conséquences différentes d’une même intrusion : empêcher les services de travailler et risquer une diffusion d’informations. La première est déjà observable dans ce dossier. La seconde reste à préciser par l’enquête.

La mairie a signalé l’incident et engagé une remise en état

La commune annonce une plainte, une notification à la CNIL et des mesures de sécurisation : suspension des comptes compromis, réinitialisation des mots de passe et analyse de l’incident. Son prestataire intervient sur le rétablissement du réseau.

Pour les personnes concernées, la priorité est de suivre les informations de la mairie et de vérifier l’origine d’un message qui prétendrait s’appuyer sur cette affaire. Un expéditeur connaissant un nom ou une adresse ne démontre pas, à lui seul, qu’il représente la commune. Aucun bilan définitif d’extraction n’est établi dans les éléments publics consultés au 1er novembre.