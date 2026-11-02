Mullvad arrête ses DNS publics ce 2 novembre : les réglages à vérifier sur vos appareils

Vous aviez configuré les DNS publics de Mullvad sur votre téléphone ou votre ordinateur ? Leur arrêt est prévu pour ce 2 novembre 2026. Les réglages ajoutés à la main et les profils installés sur iPhone ou Mac demandent une vérification. En revanche, le service DNS interne du VPN Mullvad n’est pas celui qui ferme.

Le réglage manuel est le premier à contrôler

Dans son annonce du 3 septembre, Mullvad demandait de remplacer ses serveurs publics avant le 2 novembre. L’entreprise finance désormais Quad9 plutôt que de maintenir ce service elle-même. L’échéance concerne donc un choix de résolution DNS, pas la fermeture du VPN.

Un DNS traduit les noms des sites en adresses utilisables par les appareils. Si le serveur renseigné ne répond plus, une connexion Wi-Fi peut rester active alors que des pages ne s’ouvrent plus. Ce symptôme n’établit pas à lui seul une panne de DNS, mais il donne une bonne raison de regarder une ancienne configuration personnalisée avant de réinitialiser tout le téléphone.

Votre configuration La vérification à faire Mullvad Browser, DNS par défaut ou blocage publicitaire intégré La migration vers Quad9 est annoncée comme automatique. Serveur Mullvad saisi manuellement Remplacer cette configuration. Profil DNS Mullvad sur iOS ou macOS Remplacer l’ancien profil. VPN Mullvad et son DNS interne Ce service est distinct des serveurs publics arrêtés.

Les paramètres DNS personnalisés du navigateur ne sont pas remplacés automatiquement. Mullvad demande aux utilisateurs ayant choisi l’une de ses variantes publiques de revenir au réglage par défaut.

Sur Android, cherchez « DNS privé »

Pour une configuration système compatible à partir d’Android 9, le guide officiel de Quad9 décrit le passage par DNS privé. La recherche des Paramètres permet de retrouver ce menu même si son emplacement varie entre les interfaces.

Ouvrez les Paramètres et recherchez « DNS privé ». Sélectionnez l’option permettant de saisir le nom d’hôte du fournisseur. Renseignez dns.quad9.net , puis enregistrez. Ouvrez la page de vérification de Quad9 dans votre navigateur.

Ce champ attend un nom d’hôte, pas une adresse Web commençant par https. Quad9 précise également que cette méthode n’est pas utilisée de la même façon lorsqu’un VPN est actif ou que son application Quad9 Connect fonctionne. Dans ce cas, consultez les réglages documentés du VPN plutôt que de cumuler des modifications.

Sur iPhone et Mac, le profil mérite autant d’attention que le navigateur

Quad9 fournit des guides distincts pour iOS 14 et les versions suivantes et pour macOS Big Sur et les versions suivantes. Ils passent par un profil téléchargé depuis Safari, puis installé dans les réglages de l’appareil. Utilisez les liens de l’éditeur et contrôlez l’identité du profil avant l’installation.

Le guide iOS recommande généralement DNS over HTTPS pour les appareils amenés à rejoindre différents réseaux Wi-Fi. Il avertit aussi que le relais privé iCloud et la plupart des clients VPN peuvent prendre la main sur ce réglage. Un profil présent dans les Paramètres n’est donc pas une preuve qu’il traite chaque requête.

Autre détail utile : les profils actuellement documentés par Quad9 expirent le 19 janvier 2027. Leur renouvellement devra être prévu. Pour un Mac, la documentation invite aussi à vérifier les réglages propres à Firefox, qui peuvent utiliser un autre résolveur que celui du système. Après le changement, testez dans le navigateur que vous utilisez réellement.