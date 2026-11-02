Ils attendaient le versement des aides pour vider les cartes : huit personnes poursuivies à New York

Les aides arrivaient sur les cartes, mais certains bénéficiaires découvraient un solde déjà vidé au moment de faire leurs courses. À New York, huit personnes sont poursuivies dans une affaire de fraude présumée de plus de 7 millions de dollars au programme d’aide alimentaire SNAP. Le dossier, annoncé le 29 octobre par le procureur de Manhattan, porte sur des faits allégués entre avril 2023 et septembre 2025.

Des cartes clonées et des comptes de commerçants

Dans son communiqué, le procureur décrit un système reposant sur des numéros de comptes EBT et des codes confidentiels volés, notamment au moyen de dispositifs de copie de cartes. Les données auraient servi à fabriquer des cartes clonées.

Les personnes mises en cause auraient aussi utilisé les noms de commerces existants ou fictifs pour obtenir des comptes de traitement de paiements. Elles auraient suivi le calendrier des versements afin de débiter les prestations peu après leur arrivée. Le parquet fait état de milliers de victimes.

L’EBT est le système américain de cartes servant notamment à utiliser les prestations SNAP pour acheter de la nourriture. L’affaire concerne ce dispositif aux États-Unis, pas une carte d’aide française. Elle illustre une fraude au paiement associant des données copiées et des comptes de commerçants présumés frauduleux.

Les accusés contestent les faits

Dans son reportage du 30 octobre, disponible avec vidéo, ABC7 rapporte que trois des huit personnes ont comparu la veille et ont plaidé non coupables. L’avocat de l’homme présenté par le parquet comme le chef présumé de l’opération conteste que cette responsabilité soit établie.

ABC7 rapporte également les accusations selon lesquelles une partie des fonds aurait servi à acheter des véhicules de luxe et aurait été envoyée à l’étranger. Ces éléments relèvent du dossier de l’accusation. La procédure se poursuit et aucune condamnation définitive n’est annoncée dans les sources consultées.

Le montant des pertes ne raconte pas toute l’affaire

Pour les ménages concernés, le problème décrit par les enquêteurs était immédiat : les fonds destinés aux courses pouvaient manquer dès le jour de leur versement. L’affaire ne se limite donc pas au détournement d’un budget public ; elle touche l’accès quotidien à l’alimentation.

Photo d’illustration : un terminal de paiement. Ce visuel ne montre ni une carte EBT ni le matériel saisi dans cette affaire.