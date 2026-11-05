Vacaf rouvre après une fuite qui concerne plus de 1,6 million d’allocataires

La plateforme d’aide aux vacances Vacaf a rouvert le 2 novembre. Le même jour, la Caisse nationale des allocations familiales a publié le bilan de l’incident. Elle dénombre 1 619 893 allocataires concernés et indique avoir envoyé un courriel individuel à chacun d’eux.

Les informations exposées varient selon les familles

Selon le dossier, la fuite peut concerner l’identité, la Caf de rattachement, le matricule, le quotient familial, la composition du foyer et certains renseignements sur les enfants ou les aides aux vacances. La Cnaf indique que les coordonnées de contact, les données bancaires et les mots de passe des services en ligne Caf sont hors du périmètre établi.

Identifié le 9 octobre, l’incident a entraîné la fermeture du site le lendemain. La Cnaf indique avoir fait réaliser des tests d’intrusion avant la réouverture et cite la double authentification parmi les mesures de renforcement.

Un message qui connaît votre matricule peut quand même être frauduleux

Un interlocuteur qui connaît votre matricule ou des détails sur votre foyer peut paraître crédible. Si un message réclame un paiement, un mot de passe ou vos coordonnées bancaires, ouvrez directement caf.fr pour retrouver les coordonnées de votre caisse. Vous pourrez ainsi vérifier la demande sans passer par le lien ou le numéro fourni dans le message.

Les versements des prestations se sont poursuivis. Leur gestion repose sur un système distinct de Vacaf, qui sert aux aides aux vacances et aux séjours.

Source : bilan de la Cnaf du 2 novembre.

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