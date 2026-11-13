Une mise à jour Windows peut ralentir SQL Server : quels systèmes sont touchés ?

Microsoft a reconnu un problème de performances touchant certains environnements SQL Server après des mises à jour Windows publiées depuis octobre. Le symptôme à surveiller est une accumulation de connexions vers des bases externes, y compris après la fin des requêtes.

Vérifiez d’abord si votre installation utilise des serveurs liés

Le scénario décrit concerne des requêtes vers des serveurs liés via des fournisseurs OLE DB. Oracle et PostgreSQL figurent parmi les connexions citées. Le problème peut concerner des systèmes clients Windows 10 ou 11 et des versions de Windows Server, selon les mises à jour installées. La présence de Windows seule ne suffit pas à identifier un environnement concerné.

Que faire si les connexions s’accumulent ?

Relevez l’heure d’apparition, le nombre de connexions ouvertes et les dernières mises à jour installées. Faites examiner ces éléments par l’administrateur SQL. Un redémarrage du service peut interrompre des requêtes et soulager temporairement la charge sans corriger la cause. Microsoft indique travailler à une mise à jour hors calendrier : vérifiez le tableau de bord avant de décider d’une intervention en production. Consulter le tableau de bord Windows.