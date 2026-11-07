Une IA pour choisir votre TV ou votre PC ? Ce test montre pourquoi il faut encore vérifier

Choisir un téléviseur ne consiste pas seulement à trouver un écran dans son budget. Encore faut-il vérifier les usages, les branchements et les contraintes que l’acheteur n’a pas pensé à préciser. C’est sur cette difficulté que des assistants d’intelligence artificielle ont été mis à l’épreuve : 42,8 % des essais ont échoué, selon un benchmark publié par Visa le 5 novembre.

L’enjeu dépasse la recherche du prix le plus bas. Un assistant peut proposer un produit séduisant tout en passant à côté du besoin qui rendait cet achat pertinent.

Le bon choix pouvait être de ne rien acheter

Dans son protocole d’évaluation, Visa a confronté 22 modèles issus de 12 laboratoires à 15 situations d’achat, notamment des téléviseurs et des ordinateurs portables. L’IA devait interroger le client pour découvrir ses exigences, puis choisir un produit adapté — ou s’abstenir.

Le taux global de réussite atteint 57,2 %. Mais réussir une fois ne suffit pas : sur l’ensemble des combinaisons entre modèles et scénarios, les trois tentatives n’ont toutes abouti que dans 34,2 % des cas.

Ces résultats concernent cet environnement d’évaluation. Ils ne permettent pas d’affirmer que presque un achat réel sur deux conseillé par n’importe quelle IA serait mauvais. Le test porte sur le choix du produit, pas sur un bilan général des paiements effectués. Visa, qui développe aussi des services pour le commerce avec agents, reste un acteur intéressé du secteur.

Les précisions à donner avant de demander une recommandation

Pour obtenir une réponse exploitable, transformez « trouve-moi une bonne TV » en demande vérifiable. Indiquez la place disponible, les appareils à brancher, les fonctions indispensables et le budget total. Pour un PC, précisez les logiciels utilisés et les périphériques à conserver.

Demandez ensuite à l’assistant de justifier chaque contrainte avec la référence exacte du produit. Une caractéristique présente sur un modèle ne vaut pas pour toute une gamme. Une recherche portant seulement sur un nom de famille peut ainsi manquer une différence décisive entre deux versions.

La vérification à garder avant de payer

Reprenez les critères qui suffiraient à éliminer le produit : dimensions, compatibilité, version commercialisée et conditions de retour. Si une information manque, posez cette question précisément plutôt que demander à l’IA si elle est « sûre ». Une réponse plus affirmative ne remplace pas une caractéristique documentée.

C’est là que l’assistant peut rester utile : organiser vos exigences et signaler les points à contrôler. Le dernier tri doit cependant porter sur des éléments que vous pouvez vérifier, pas seulement sur une recommandation qui semble convaincante.