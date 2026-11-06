Une carte graphique de bureau sur votre PC portable ? 5 points à vérifier avant d’acheter un boîtier externe

Le ROG XG Station 3 d’ASUS permet d’installer une carte graphique de bureau dans un boîtier relié au PC portable par Thunderbolt 5. L’idée est de garder un ordinateur léger en déplacement et de retrouver une carte dédiée au bureau. Avant d’acheter le boîtier et la carte, cinq vérifications permettent de savoir si le montage a du sens pour votre machine.

1. Vérifiez le port exact de votre portable

La prise USB-C décrit la forme du connecteur. Cherchez Thunderbolt 5 dans la fiche technique de la référence exacte de votre PC, puis vérifiez la prise en charge d’une carte externe par le fabricant. ASUS annonce jusqu’à 80 Gb/s bidirectionnels et un mode jusqu’à 120 Gb/s pour des flux vidéo. Ce dernier chiffre ne représente pas le débit disponible dans les deux sens pour la carte graphique.

2. Vérifiez le système et le pilote

Regardez quels systèmes le fabricant prend en charge et téléchargez le pilote adapté au GPU. Une prise Thunderbolt à elle seule ne garantit pas que le système saura utiliser une carte externe. Ce point compte surtout si vous comptez partager le boîtier entre plusieurs ordinateurs.

3. Mesurez la carte avant de choisir l’alimentation

Comparez la longueur, la hauteur et l’épaisseur de la carte avec l’espace utile du boîtier. Regardez ensuite la puissance recommandée et les connecteurs. Pour une carte classique, prévoyez aussi le trajet des câbles. ASUS prévoit une prise en charge des cartes BTF compatibles, avec une connexion d’alimentation différente.

4. Branchez l’écran là où il travaille

Pour jouer sur un moniteur externe, vérifiez les sorties de la carte graphique et envisagez de brancher le moniteur directement sur celle-ci. Si vous comptez surtout jouer sur l’écran du portable, cherchez un test dans cette configuration : renvoyer l’image vers l’écran interne peut mobiliser une partie de la liaison avec le boîtier.

5. Calculez le prix de la configuration complète

Additionnez le boîtier, la carte et l’alimentation requise, puis comparez le total au coût d’un PC fixe ou d’un autre portable. La bonne question est le gain pour vos jeux ou vos logiciels. Pour le mesurer, cherchez des essais avec le même GPU, une liaison comparable et le même type d’écran.

Annonce ASUS et visuels du boîtier · Fiche technique ROG XG Station 3

Image : illustration.