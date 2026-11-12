Un vrai zoom dans le plus petit : POCO X8s ou X8 Pro, lequel choisir ?

Le POCO X8s est le plus petit des deux, mais c’est lui qui possède un téléobjectif dédié. Le POCO X8 Pro répond avec un écran plus grand et de la vidéo 4K à 60 images par seconde. Pour choisir entre les deux, demandez-vous si vous avez plus souvent besoin de rapprocher un sujet en photo ou de voir plus grand à l’écran.

POCO X8s et X8 Pro : les différences qui comptent

Le tableau compare les versions documentées par Xiaomi France dans les fiches du POCO X8s et du POCO X8 Pro.

Caractéristique POCO X8s POCO X8 Pro Écran AMOLED LTPO 6,35 pouces, 1 à 120 Hz AMOLED 6,59 pouces, jusqu’à 120 Hz Poids annoncé 187 g 201,47 g Appareils photo arrière 50 Mpx stabilisé, téléobjectif 50 Mpx (57 mm), ultra grand-angle 8 Mpx 50 Mpx stabilisé, ultra grand-angle 8 Mpx Vidéo arrière 4K jusqu’à 30 i/s 4K jusqu’à 60 i/s Batterie 6 330 mAh 6 500 mAh Recharge filaire 100 W 100 W Recharge inversée par câble Jusqu’à 22,5 W Jusqu’à 27 W

Le X8s a l’avantage pour cadrer plus serré

Le téléobjectif de 57 mm du X8s permet de cadrer un visage ou un détail architectural sans s’approcher autant qu’avec le grand-angle principal. Le X8 Pro dispose de deux modules arrière, un principal et un ultra grand-angle. Pour resserrer le cadre au-delà de son objectif principal, il doit recadrer l’image. La présence d’un téléobjectif donne au X8s une option supplémentaire, notamment pour les portraits en extérieur. Le résultat en intérieur dépendra aussi de la lumière et du traitement de l’image.

Le X8 Pro a deux atouts pour jouer et filmer

Les 6,59 pouces du X8 Pro laissent plus de place aux commandes tactiles dans un jeu. En vidéo, la 4K à 60 images par seconde peut rendre les mouvements plus fluides, par exemple en filmant du sport. Le X8s plafonne à 30 images par seconde en 4K et propose du 60 images par seconde en 1080p. Son écran plus compact et ses quelque 14 g de moins se remarquent surtout si vous tenez souvent le téléphone d’une main.

La batterie suffit-elle à départager les deux ?

L’écart n’est que de 170 mAh, soit environ 2,7 % de la capacité annoncée du X8s. L’écran, la luminosité et les usages peuvent peser davantage sur l’autonomie réelle. Les deux annoncent 100 W en filaire avec un adaptateur compatible, vendu séparément. Pour dépanner un appareil par câble, les puissances inversées sont des plafonds qui dépendent du matériel branché.

À prix proche, choisissez le X8s si vous voulez surtout un téléphone plus compact avec un vrai téléobjectif. Le X8 Pro est plus cohérent si vous jouez longtemps sur l’écran du téléphone ou filmez souvent des sujets en mouvement.

Crédit visuel : POCO / Xiaomi.