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Un vrai zoom dans le plus petit : POCO X8s ou X8 Pro, lequel choisir ?

Samuel Le Goff3 min de lecture
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Dans cet article

Le POCO X8s est le plus petit des deux, mais c’est lui qui possède un téléobjectif dédié. Le POCO X8 Pro répond avec un écran plus grand et de la vidéo 4K à 60 images par seconde. Pour choisir entre les deux, demandez-vous si vous avez plus souvent besoin de rapprocher un sujet en photo ou de voir plus grand à l’écran.

POCO X8s et X8 Pro : les différences qui comptent

Le tableau compare les versions documentées par Xiaomi France dans les fiches du POCO X8s et du POCO X8 Pro.

CaractéristiquePOCO X8sPOCO X8 Pro
ÉcranAMOLED LTPO 6,35 pouces, 1 à 120 HzAMOLED 6,59 pouces, jusqu’à 120 Hz
Poids annoncé187 g201,47 g
Appareils photo arrière50 Mpx stabilisé, téléobjectif 50 Mpx (57 mm), ultra grand-angle 8 Mpx50 Mpx stabilisé, ultra grand-angle 8 Mpx
Vidéo arrière4K jusqu’à 30 i/s4K jusqu’à 60 i/s
Batterie6 330 mAh6 500 mAh
Recharge filaire100 W100 W
Recharge inversée par câbleJusqu’à 22,5 WJusqu’à 27 W

Le X8s a l’avantage pour cadrer plus serré

Le téléobjectif de 57 mm du X8s permet de cadrer un visage ou un détail architectural sans s’approcher autant qu’avec le grand-angle principal. Le X8 Pro dispose de deux modules arrière, un principal et un ultra grand-angle. Pour resserrer le cadre au-delà de son objectif principal, il doit recadrer l’image. La présence d’un téléobjectif donne au X8s une option supplémentaire, notamment pour les portraits en extérieur. Le résultat en intérieur dépendra aussi de la lumière et du traitement de l’image.

Le X8 Pro a deux atouts pour jouer et filmer

Les 6,59 pouces du X8 Pro laissent plus de place aux commandes tactiles dans un jeu. En vidéo, la 4K à 60 images par seconde peut rendre les mouvements plus fluides, par exemple en filmant du sport. Le X8s plafonne à 30 images par seconde en 4K et propose du 60 images par seconde en 1080p. Son écran plus compact et ses quelque 14 g de moins se remarquent surtout si vous tenez souvent le téléphone d’une main.

La batterie suffit-elle à départager les deux ?

L’écart n’est que de 170 mAh, soit environ 2,7 % de la capacité annoncée du X8s. L’écran, la luminosité et les usages peuvent peser davantage sur l’autonomie réelle. Les deux annoncent 100 W en filaire avec un adaptateur compatible, vendu séparément. Pour dépanner un appareil par câble, les puissances inversées sont des plafonds qui dépendent du matériel branché.

À prix proche, choisissez le X8s si vous voulez surtout un téléphone plus compact avec un vrai téléobjectif. Le X8 Pro est plus cohérent si vous jouez longtemps sur l’écran du téléphone ou filmez souvent des sujets en mouvement.

Crédit visuel : POCO / Xiaomi.

Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.

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Samuel Le Goff

Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.

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