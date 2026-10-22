Des tableaux de bord laissés accessibles ont permis aux chercheurs de suivre les opérations. L’enquête sépare les tentatives automatisées, les intrusions et les données effectivement dérobées.

Un pirate a confié à des agents IA une campagne contre plus de 100 sites

Un pirate n’a presque plus besoin de guider chaque étape d’une intrusion pour lancer une campagne à grande échelle. Une enquête publiée le 19 octobre par NorForge, recoupée par Reuters, décrit l’utilisation d’agents d’intelligence artificielle contre plus d’une centaine de sites. Les opérations avaient commencé fin septembre : leur révélation est récente, pas leur lancement.

Le chercheur Snorre Fagerland a pu observer une partie du travail à travers des interfaces de pilotage mal protégées. Les attaquants avaient donc eux-mêmes laissé une fenêtre ouverte sur leurs activités. Cette visibilité donne à l’enquête un intérêt particulier : elle repose sur des opérations suivies, plutôt que sur une simple démonstration de laboratoire.

Une consigne courte, puis des heures de travail automatisé

Dans son rapport sur la plateforme Cairn, NorForge décrit un système qui répartit des objectifs entre agents. Il conserve des éléments découverts et des actions envisagées au fil du travail. Les agents peuvent ainsi poursuivre une recherche sans recevoir une nouvelle instruction humaine à chaque étape.

Le rapport identifie plus de vingt interfaces exposées vraisemblablement liées à des activités malveillantes. Certaines autres installations correspondaient à des usages légitimes de test de sécurité, elles aussi susceptibles de révéler des informations sensibles faute de protection adéquate.

Reuters rapporte qu’un acteur particulièrement actif avait lancé des opérations contre plus de 1 200 sites et obtenu des accès sur plus de cent d’entre eux. Le coût d’environ 5 000 dollars évoqué dans l’enquête est une estimation du chercheur, pas un tarif garanti pour mener une attaque.

Les victimes identifiées et les données volées doivent être distinguées.

La vérification menée par Reuters a permis d’identifier plusieurs entreprises concernées. L’agence précise cependant ne pas avoir pu déterminer l’étendue des extractions de données. Un accès obtenu et un vol confirmé ne sont pas interchangeables.

L’automatisation peut augmenter le nombre de cibles examinées et la persistance des recherches. Elle ne transforme pas pour autant chaque tentative en succès. Les interfaces exposées observées dans cette affaire révèlent aussi les échecs et les limites des outils employés.

Pour les exploitants de sites français, l’enseignement est concret : une petite structure ne doit pas supposer qu’un attaquant manquera de temps pour s’intéresser à elle. Les interfaces d’administration, les accès des prestataires et les composants à maintenir restent des points de contrôle utiles, même lorsque le site principal paraît correctement protégé.

Le même raisonnement vaut pour les outils d’IA utilisés en défense. Une console de test peut contenir les résultats d’analyse, des informations sur les clients et des secrets techniques. Elle mérite une protection propre, indépendamment de la sécurité des sites qu’elle examine.