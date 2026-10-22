Gemini peut conserver le style de votre marque pour créer des visuels plus cohérents

Google annonce un espace pour les petites entreprises, des connexions à leurs outils et la réutilisation d’une identité visuelle fournie par l’utilisateur.

Renvoyer son logo, ses couleurs et ses consignes à chaque demande peut vite alourdir la création de visuels avec une IA. Google annonce désormais que Gemini peut conserver un style de marque à partir des éléments transmis par une entreprise. Cette fonction fait partie des outils présentés le 20 octobre pour les petites structures, avec une page d’accueil professionnelle dédiée.

L’intérêt n’est pas seulement de générer une image supplémentaire. Une boutique ou un indépendant cherche surtout à garder une identité reconnaissable d’un support à l’autre. La fonction vise cette continuité, sans que son annonce dispense de contrôler les fichiers obtenus.

Un site, une charte ou des couleurs comme point de départ

Google cite le site de l’entreprise, son kit de marque, ses polices et ses palettes parmi les éléments pouvant définir son style. Gemini les associe à Nano Banana 2.1 pour produire des supports visuels. L’entreprise indique que cette identité peut être réutilisée sans devoir retransmettre les consignes à chaque création.

Une consigne comme « garde nos couleurs » reste pourtant incomplète pour préparer un support professionnel. Le format, l’usage prévu et le texte à afficher méritent d’être précisés. Une image pour une fiche produit et une bannière horizontale peuvent partager la même identité sans avoir la même composition.

Le contrôle final doit aussi porter sur les éléments les moins tolérants : nom commercial, prix affiché, informations produit et forme du logo. Une cohérence d’ensemble agréable ne suffit pas si l’un de ces détails est erroné. L’outil peut raccourcir la préparation ; la validation reste une étape du travail.

La page professionnelle rapproche création et données de l’entreprise

Le nouvel espace regroupe aussi l’analyse de données et des connexions aux services professionnels. Google mentionne Business Profile, Ads et Workspace, ainsi que des outils tiers comme Canva, Shopify, Wix ou Xero. La présence d’un nom dans cette annonce ne signifie pas que chaque compte possède déjà tous les accès et toutes les fonctions.

Pour exploiter ces connexions, il faut d’abord savoir où se trouve la bonne information. Un catalogue à jour dans une boutique et un ancien tableau de prix peuvent raconter deux choses différentes. Avant de demander un visuel commercial, identifier le fichier de référence évite qu’une jolie création s’appuie sur la mauvaise offre.

Google présente également des fonctions qui transforment des feuilles de calcul, reçus et historiques d’achat en graphiques et modèles interactifs. Le bénéfice attendu tient à la lecture de l’activité. Il ne transforme pas automatiquement une synthèse produite par IA en comptabilité validée.

À Bordeaux, une céramiste utilise Gemini pour ses contenus

L’annonce met en avant Morgane, céramiste bordelaise de Bleu Clémentine. Google rapporte qu’elle utilise Gemini pour des descriptions produit, des newsletters et des accroches sociales, avec un gain déclaré de deux à trois heures par jour. Il s’agit d’un témoignage présenté par le fournisseur, pas d’un résultat garanti pour chaque entreprise.

Pour une petite structure française, le point de départ le plus concret reste un besoin répétitif et vérifiable : décliner une campagne en plusieurs formats avec une même charte, puis comparer le résultat aux éléments d’origine. Cette démarche permet d’évaluer la cohérence des créations avant de confier à l’assistant des documents et des tâches plus larges.

Source : Google, annonce originale du 20 octobre.