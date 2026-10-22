Claude Duet travaille même après la fermeture de l’application, mais la France doit attendre

Fermer l’application ne met plus forcément fin au travail confié à Claude. Présenté le 21 octobre, Claude Duet fonctionne sur son propre ordinateur dans le cloud et poursuit les tâches dans les services connectés. Cette préversion de recherche commence toutefois aux États-Unis, sur invitation, pour les comptes Pro et Max : elle n’est pas lancée en France.

Un dossier à préparer avant un rendez-vous, des échanges à suivre, une relance à soumettre : Anthropic vise le travail qui s’accumule entre les applications. Duet reprend les connexions et la mémoire du compte Claude. Le modèle Opus 5.5 est imposé dans cette première version ; l’utilisateur ne choisit pas un autre modèle pour chaque tâche.

L’agent prépare les actions, vous validez les étapes engageantes

Anthropic décrit un fonctionnement mêlant bilan du matin, suivi des tâches et production de fichiers. Les services déjà connectés dans Claude peuvent servir de point de départ. Lorsqu’un site n’a pas de connecteur, l’agent dispose aussi d’un navigateur dans le cloud.

Un exemple simple permet de comprendre la différence avec un chat : demander de préparer une relance implique de retrouver les informations, de rédiger le message et de le présenter à la bonne personne pour validation. Le travail intermédiaire peut être délégué ; l’action finale engage davantage l’utilisateur.

Claude Duet est conçu pour demander une approbation avant d’envoyer un message, de payer, de signer un document ou de supprimer un contenu. Une demande de confirmation doit donc être lue comme une proposition concrète : destinataire, document ou montant doivent correspondre à l’objectif de départ. L’existence d’un bouton de validation ne dispense pas de vérifier ce qu’il autorise.

Le travail en arrière-plan consomme aussi le forfait

La préversion utilise les limites du compte Claude, y compris pour l’activité de fond. Un abonnement ne devient pas illimité parce que l’agent travaille pendant votre absence. Des vérifications régulières ou des tâches longues peuvent réduire plus vite la capacité disponible pour les autres usages.

Cette contrainte change la manière d’évaluer l’outil. Le temps économisé ne se résume pas à la vitesse d’une réponse : il faut aussi regarder le nombre d’étapes réalisées, la qualité du résultat et les corrections encore nécessaires. Une tâche achevée avec un fichier exploitable vaut davantage qu’une succession de messages qui réclament tous une intervention.

L’agent ne remplace pas non plus tous les accès d’un ordinateur personnel. La documentation limite notamment ce qu’il peut voir dans les projets et précise qu’il n’accède pas librement aux fichiers locaux. Le périmètre utile est celui des services et informations effectivement accessibles, pas celui d’un assistant omniscient.

Invitation américaine obligatoire, même avec un abonnement

L’accès initial exige un compte aux États-Unis, un forfait Pro ou Max et une invitation issue de la liste d’attente. Team et Enterprise ne sont pas encore inclus. S’inscrire ne donne pas de date garantie ; aucun calendrier français n’est annoncé dans les documents consultés.

Pour les lecteurs français qui comparent les agents IA, Claude Duet mérite donc d’être suivi comme une nouvelle proposition de travail délégué. Il ne faut pas souscrire un forfait en supposant que cette fonction sera immédiatement activée ici. L’annonce porte sur une préversion américaine, avec un fonctionnement et des limites déjà détaillés.

Sources : documentation officielle Claude Duet ; The Verge.