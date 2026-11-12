Un GTA après Vice City pourrait-il quitter les États-Unis ? La réponse de Rockstar laisse la porte ouverte

Dans un entretien accordé au Guardian, Rob Nelson, l’un des responsables de GTA 6 chez Rockstar North, ne ferme pas la porte à un épisode hors des États-Unis. Il explique aussi que le studio voit encore beaucoup à explorer aux États-Unis. Ces propos ne désignent ni la ville ni le projet que Rockstar réalisera après GTA 6.

Pourquoi le lieu compte autant pour Rockstar

L’entretien décrit les repérages menés à Miami à partir de 2015, bien avant la sortie du jeu. Les équipes ont observé les lieux, les contrastes sociaux et les façons de se déplacer. Elles se sont notamment intéressées à South Beach et aux Keys. L’objectif était d’identifier des situations et des ambiances que le joueur pourrait reconnaître, y compris dans une version fictive de la Floride.

Cette méthode aide à comprendre ce qui changerait avec un autre pays. Le studio devrait retrouver des contrastes locaux capables de nourrir les personnages, les trajets et la satire. Remplacer les palmiers par des monuments célèbres ne suffirait pas à produire le même effet.

Ce que Nelson a dit sur l’avenir de la série

Sa réponse à une question ouverte exprime une possibilité. Elle ne constitue ni une annonce de GTA 7 ni une indication de calendrier. GTA 6 reste l’épisode situé à Vice City et dans l’État fictif de Leonida. L’intérêt de la déclaration tient à la façon dont Rockstar décrit son travail sur les villes, plus qu’à la désignation d’une future destination.