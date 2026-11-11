Un frigo, une plaque et une nuit en van : que reste-t-il dans la batterie DJI au réveil ?

Une nuit en van avec un réfrigérateur et des repas à préparer, combien cela retire-t-il à une batterie portable ? Campervan Time a essayé la DJI Power Auro 2000 Elite en camping. Après environ 20 h 45 sur place, les testeurs ont relevé 40 % de charge restante. Le résultat donne un ordre de grandeur pour leur installation et montre comment préparer la vôtre.

Ce qui a tourné pendant la nuit

Le réfrigérateur a fonctionné durant le séjour. Les testeurs indiquent aussi avoir cuisiné, utilisé plusieurs fois une plaque à induction et fait chauffer de l’eau. Le bilan apparaît vers 17 min 21 dans la vidéo. Les usages de cuisson consomment beaucoup sur une courte durée. Le frigo sollicite la station plus longtemps, avec des périodes où son compresseur s’arrête.

Le chiffre à lire sur chacun de vos appareils

Les watts indiquent la puissance demandée à un instant donné. Les wattheures décrivent l’énergie consommée dans la durée. À titre d’exemple, un appareil qui tire 1 000 W pendant six minutes consomme environ 100 Wh, avant les pertes de conversion. Additionnez les consommations de la plaque, de l’éclairage et des appareils qui restent branchés.

Pour un réfrigérateur, mieux vaut relever sa consommation sur plusieurs heures à l’aide d’un appareil de mesure adapté. Multiplier sa puissance maximale par 24 heures surestime souvent la demande. La température extérieure, les ouvertures de porte et la température de départ influencent la durée pendant laquelle le compresseur tourne.

Deux vérifications avant de partir

Vérifiez d’abord la puissance maximale que la station accepte lorsque plusieurs appareils fonctionnent ensemble. Vérifiez ensuite l’énergie dont vous avez besoin entre deux recharges, avec une marge pour les pertes. Comparez enfin le modèle exact à la fiche DJI de l’Auro 2000 Elite : DJI vend aussi une Power 2000, dont le nom est proche. Les 40 % observés ici ne prédisent pas le résultat avec un autre équipement.

Visuel de couverture : DJI.