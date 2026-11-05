Un faux livreur peut vous envoyer la photo d’un colis à votre nom

Un SMS de livraison arrive avec une photo. Le livreur tient un paquet et votre nom est visible sur l’étiquette. Ce détail peut donner l’impression que le message vient bien du transporteur. Le 2 novembre, la préfecture de Gironde a alerté sur cette forme d’hameçonnage, dans laquelle la photo peut avoir été fabriquée avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Votre nom rend le message crédible sans prouver la livraison

La photo sert à faire croire que quelqu’un a effectivement manipulé un colis qui vous était destiné. Cybermalveillance.gouv.fr documente aussi des images retouchées pour faire apparaître des informations personnelles. Le piège se poursuit lorsque le message invite à suivre un lien pour reprogrammer la livraison ou régler des frais. La page peut imiter celle du transporteur et demander des coordonnées bancaires.

Vérifiez le colis depuis votre commande

Ouvrez votre confirmation d’achat ou l’application du vendeur et retrouvez le numéro de suivi à cet endroit. Si un transporteur est indiqué, accédez à son site par vos propres moyens. Un lien reçu dans le SMS peut conduire à une copie de sa page. Si vous avez transmis des données bancaires, contactez votre banque rapidement par un canal habituel et conservez le message et la photo.

Sources : alerte préfectorale archivée et Cybermalveillance.gouv.fr.

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