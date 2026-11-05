Un fan transforme un LEGO Jurassic World en pilote de Star Wars et partage la notice

Dans la boîte LEGO 77982, on s’attend à construire un spinosaure et son décor. Jordan DeVries, directeur UI/UX chez Respawn, y a trouvé de quoi assembler Biddy Blas, un pilote de Star Wars: Galactic Racer. Le 30 octobre, il a présenté le résultat et partagé une notice gratuite pour le reproduire.

Le pilote tient dans moins de la moitié de la boîte

DeVries s’est imposé le stock de pièces du set Jurassic World. Il indique en avoir utilisé moins de la moitié. Le costume diffère de celui du jeu et les médailles manquent. C’est le compromis qui permet de construire le personnage avec les formes et couleurs déjà présentes dans la boîte.

Le modèle assemblé mesure environ 17 cm, selon GamesRadar. On peut voir le montage terminé dans la publication de Jordan DeVries.

free fan instructions drop: i turned a LEGO jurassic park set into the GRL's favorite momma’s boy, biddy blas



it uses less than half the pieces, it’s missing medals and his suit's wrong but buying the set is cheaper ($75 vs $124+) and again,



these instructions are free pic.twitter.com/w1WB0JicTl — Jordan DeVries (@theastralj) October 30, 2026

Avant d’acheter la boîte, ouvrez l’inventaire du montage

Le projet figure sous la référence MOC-281948 sur Rebrickable. La notice est gratuite. Si vous avez déjà la boîte du spinosaure, comparez son contenu à la liste du montage avant de démonter le modèle. Si vous possédez surtout des pièces en vrac, cette liste permet de repérer celles qui manquent avant de commander.

La boutique française de LEGO affichait la boîte 77982 à 69,99 € lors de la consultation. Le prix concerne le set Jurassic World. Biddy Blas est un montage indépendant que chacun peut reproduire avec les pièces requises.

À consulter : notice et inventaire sur Rebrickable et fiche de la boîte d’origine.

Image : illustration.