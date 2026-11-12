Un fan traduit tout Super Mario 64 en irlandais : même les menus ont changé

Près de trente ans après sa sortie sur Nintendo 64, Super Mario 64 se prépare à accueillir une traduction en irlandais réalisée par un fan. Draoi Aisteach affirme que son projet est jouable du début à la fin. La traduction est encore en relecture et le créateur n’a pas indiqué de date de diffusion dans le message où il montre son travail.

Il a traduit ce que le joueur voit à chaque partie

Le projet couvre les menus, les indications affichées à l’écran et les textes du jeu. Cela demande de reprendre des éléments qui n’ont pas tous la même place : une expression qui tient dans un dialogue peut être trop longue pour un bouton ou pour le compteur affiché pendant une partie. Le créateur explique avoir fait des recherches et retouché certains éléments graphiques. Une autre personne lui apporte des retours pendant la relecture.

Draoi Aisteach précise aussi que la traduction a été réalisée sans IA générative. Son aperçu permet de voir le résultat au-delà d’une liste de mots : l’irlandais apparaît dans l’interface du jeu. On peut consulter sa publication et ses captures sur Bluesky.

Jouable de bout en bout, encore en relecture

L’auteur a atteint un stade où l’on peut parcourir le jeu. Il explique cependant que des erreurs de formulation ou de contexte peuvent encore subsister. La prochaine étape consiste à les repérer sur l’ensemble de l’aventure. Pour les amateurs de Nintendo 64, le projet montre tout ce qu’une traduction doit adapter, des dialogues aux petites indications que l’on ne remarque plus après des années de jeu.

Visuel de Super Mario 64 : Nintendo.