Un fan recrée les bains du Voyage de Chihiro en 2 535 pièces LEGO

Sur le pont, Chihiro avance avec Haku vers la maison de bains de Yubaba. Derrière eux, les balcons et les toits s’empilent sur plusieurs niveaux. C’est cette scène du Voyage de Chihiro que The Bricktect a choisie pour présenter son projet de 2 535 pièces sur LEGO Ideas. La construction a déjà franchi les 1 000 soutiens. Ce palier lui donne six mois supplémentaires pour tenter d’atteindre les 10 000 nécessaires à un examen par LEGO.

Le pont donne vie à la façade

Vu de trois quarts, le bâtiment prend presque toute la place. Mais le pont donne une échelle à l’ensemble. On distingue les deux personnages face à la masse des bains, comme dans le film de Hayao Miyazaki. Les garde-corps rouges et la succession de toits permettent de reconnaître le lieu avant même de repérer les personnages.

Vue du projet de The Bricktect, publiée par Brick.news.

Le créateur a reproduit un bâtiment qui paraît plus grand qu’il ne l’est en jouant sur la taille des personnages. Le Sans-Visage existe notamment en version miniature, à l’échelle du décor. Ce choix lui permet de conserver l’étagement des façades et les détails du pont dans une maquette de 2 535 pièces. La galerie de The Bricktect sur LEGO Ideas permet d’examiner le modèle sous plusieurs angles et de repérer ces petites scènes.

Six mois de plus pour atteindre 10 000 soutiens

The Bricktect a mis en ligne son projet le 19 octobre 2026, à l’occasion des 25 ans du film. Le premier millier de soutiens a été atteint en octobre. Ce passage a prolongé la période de vote de six mois, ce qui donne au projet davantage de temps pour réunir les voix restantes.

Le prochain seuil décisif est celui des 10 000 soutiens. Une fois ce nombre atteint, LEGO pourra examiner le modèle. Il faudra ensuite une décision du groupe avant de parler d’un coffret. Dans l’hypothèse d’une commercialisation, le nombre de pièces, les personnages et les détails de la maquette pourraient évoluer. À ce stade, aucun prix ni date de vente en France n’a été annoncé.

Si vous voulez soutenir cette version précise des bains, ouvrez la fiche du projet et utilisez le bouton de soutien une fois connecté à LEGO Ideas. Les images montrent la proposition du créateur. Le pont et ses personnages sont de bons points de repère pour suivre ce que LEGO conserverait si le projet allait plus loin.