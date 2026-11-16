Un fan recrée le Gruffalo en LEGO : sa forêt miniature franchit les 3 333 soutiens

Un fan a transformé Le Gruffalo, le livre jeunesse de Julia Donaldson illustré par Axel Scheffler, en projet LEGO Ideas. Le 15 novembre, son créateur a annoncé avoir réuni 3 333 soutiens en environ six mois. Sa forêt miniature a ainsi parcouru un tiers du chemin vers les 10 000 votes qui permettraient au projet d’entrer en phase d’examen.

Des personnages qui font reconnaître l’histoire

Le modèle associe le Gruffalo et les personnages de sa forêt à un décor en briques. La souris, petite à côté du monstre, donne à la scène son contraste. La démarche du fan consiste à construire les personnages eux-mêmes à partir de briques. Le défi est de conserver les silhouettes et les expressions des illustrations à une échelle où quelques pièces suffisent à changer un visage.

Le créateur montre le modèle et échange avec les lecteurs dans sa publication sur le franchissement du seuil. Les images de sa forêt permettent de voir le projet tel qu’il existe à ce stade, avant une éventuelle adaptation par les designers de LEGO.

Que se passera-t-il si le projet obtient 10 000 votes ?

Au relevé annoncé, il manque 6 667 soutiens. Le seuil de 10 000 permet à LEGO d’examiner une proposition. La marque peut encore choisir de ne pas la commercialiser. Pour l’instant, il n’y a ni prix français, ni date de sortie, ni coffret officiel à commander. Les lecteurs peuvent consulter la fiche du Gruffalo sur LEGO Ideas pour voir le compteur et le délai affichés par la plateforme.

Le compteur peut encore évoluer

Les 3 333 soutiens correspondent au point d’étape publié par le créateur, le 15 novembre. Le compteur de la fiche peut désormais être plus élevé. Pour retrouver la bonne création, comparez l’image du projet et le nom du modèle. Plusieurs créations inspirées d’une même œuvre peuvent coexister sur LEGO Ideas et leurs soutiens ne s’additionnent pas.