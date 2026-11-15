Un fan recrée la porte de Monstres & Cie en LEGO, avec un réservoir de cris à éjecter

La porte blanche couverte de fleurs de Monstres & Cie pourrait un jour prendre place dans une boîte LEGO. La création de Pester78 vient de franchir une nouvelle fois les 10 000 soutiens sur LEGO Ideas. L’auteur a aussi reproduit le cadre de l’usine et imaginé un mécanisme pour verrouiller la porte et éjecter le réservoir de cris.

Une porte qui reprend le fonctionnement du film

Dans le film de Pixar, les monstres placent des portes dans un dispositif qui leur donne accès à la chambre correspondante. L’auteur a repris ce principe : la porte de Bouh est présentée dans une structure qui reprend l’apparence d’un équipement industriel. Les fleurs et la poignée permettent de reconnaître la porte, tandis que le réservoir jaune montre le rôle que joue la machine dans la scène.

La présentation illustrée de la création montre les deux mécanismes. Le premier tient la porte en place dans son cadre. Le second actionne le réservoir. C’est une différence importante avec un décor de film simplement reproduit en briques : l’auteur s’est aussi intéressé à la manière dont l’accessoire fonctionne à l’écran.

Dix mille votes pour la deuxième fois

Dans son suivi du 14 novembre, The Brick Fan inscrit le modèle dans la phase d’examen LEGO Ideas en cours. Brick Fanatics rappelle que Pester78 avait déjà franchi ce seuil en 2025. Les dix mille soutiens permettent à LEGO d’étudier le projet. La décision de commercialiser un coffret appartient ensuite au fabricant.

Si LEGO retient la porte, il faudra vérifier si la version commerciale garde les deux mécanismes. Leur présence dans la maquette de Pester78 ne fixe ni le contenu, ni le prix, ni une date de sortie.