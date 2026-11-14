Un fan LEGO imagine l’Étoile de la Mort percutant la Terre de Marvel

Dans le projet LEGO de Lloyd23333, l’Étoile de la Mort arrive au contact de la Terre. Deux mains les rapprochent et un éclat orange matérialise la collision. Présentée par son créateur pour le défi LEGO Ideas qui réunit Marvel et Star Wars, la scène compte 1 705 pièces dans son modèle numérique.

Un personnage de Marvel au centre de la collision

Le personnage qui tient les deux sphères est le Créateur, une version de Reed Richards issue de l’univers Ultimate. Le fan est parti des « incursions » des comics Marvel, où des mondes entrent en collision. Il a ensuite remplacé l’un de ces mondes par la station impériale de Star Wars. Les proportions donnent la priorité au geste : les mains relient les deux univers et concentrent l’attention sur le point d’impact.

Rendu du projet numérique. Crédit : Lloyd23333.

Le défi était aussi de faire tenir deux sphères

Dans sa présentation sur Reddit, le créateur décrit une structure triangulaire formée par la base et le bas de la Terre. Cette géométrie sert à soutenir l’ensemble, avec une Étoile de la Mort conçue pour être plus légère. Il a travaillé dans BrickLink Studio à partir d’éléments et de couleurs LEGO existants. Son fichier mesure environ 41 × 29 × 23 tenons.

Les images montrent la construction telle qu’il l’a conçue à l’écran. Le soutien triangulaire fait partie de cette conception, dont le comportement en briques physiques reste à établir. Le projet est une participation à un défi créatif. Le créateur indiquait que sa proposition était en cours d’examen au moment de son premier message.