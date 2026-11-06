Un fan construit Cthulhu avec 1 033 pièces LEGO : attendez de voir ses tentacules bouger

À première vue, c’est une sculpture à poser sur une étagère. Puis les tentacules se mettent à bouger. Avec 1 033 pièces LEGO, le constructeur MartinDesign a donné du mouvement à la créature de H. P. Lovecraft et trouvé de la place pour éclairer ses yeux en rouge. Son Cthulhu mesure environ 30 cm de haut. La vidéo montre ce que la photo de couverture laisse deviner.

Les tentacules bougent même sans moteur

Le constructeur a prévu deux façons d’animer les tentacules : les actionner à la main ou les entraîner avec un moteur LEGO. C’est ce qui rend ce montage intéressant à observer. Le mouvement fait partie de la sculpture, tout en laissant le choix de l’alimenter ou de l’actionner soi-même. Les yeux rouges viennent, eux, de deux briques lumineuses.

Les tentacules en mouvement, dans la démonstration « Cthulhu in R’lyeh ».

Les pièces courbes font autant pour la silhouette que la couleur

Dans la galerie de The Brick Post, les longs tentacules se détachent du visage et de la base rocheuse. C’est le détail à regarder si vous voulez comprendre pourquoi la créature reste identifiable sur une photo fixe. La vidéo apporte l’autre moitié de l’histoire : elle permet de voir ce que ces formes donnent une fois animées.

Vous voulez le reconstruire ? Commencez par l’inventaire

MartinDesign a publié la fiche du modèle sur Rebrickable. Pour savoir si vous pouvez le construire avec vos propres briques, partez de l’inventaire et repérez les pièces de forme ainsi que les briques lumineuses. Si c’est surtout le mouvement qui vous intéresse, le modèle prévoit déjà une commande manuelle. Le moteur est une option à considérer si vous voulez présenter la créature en mouvement.