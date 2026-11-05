Un développeur fait tourner Super Mario Odyssey sur Apple TV 4K à 60 i/s

Super Mario Odyssey tourne sur une Apple TV 4K de troisième génération, d’après le développeur indépendant FloatingFalafel. Son projet TVPort passe par un Mac pour transformer les fichiers d’un jeu Switch en application tvOS. Le créateur rapporte 60 images par seconde sur Mario, avec quelques saccades et des défauts audio près des cascades.

Le Mac prépare le jeu, l’Apple TV l’exécute

TVPort dérive de nxnative. Le Mac prépare une application qui exécute le code du jeu sur la puce Apple et traduit ses appels graphiques vers Metal, l’interface graphique d’Apple. Le dépôt demande un Mac Apple Silicon, Xcode et une Apple TV configurée pour le développement. L’outil ne fournit aucun jeu.

Animal Crossing tourne aussi, Zelda reste plus difficile

Le développeur annonce 30 i/s pour Animal Crossing: New Horizons. Dans ses essais sur Zelda: Tears of the Kingdom, l’Apple TV a ralenti sous l’effet de la chaleur. Ces résultats montrent pourquoi la compatibilité se vérifie jeu par jeu. Une démonstration réussie sur Mario ne suffit pas à prévoir le comportement des autres titres.

Le compte rendu original de FloatingFalafel détaille les essais. Le dépôt TVPort rassemble les prérequis et les limites du projet.

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