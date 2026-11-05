Un développeur fait démarrer Windows 11 sur le OnePlus Open, écran tactile compris

Le OnePlus Open peut démarrer Windows 11 ARM depuis son stockage interne, selon la documentation d’un projet mené par Kevin Shroff. Le développeur indique avoir obtenu le bureau sur le grand écran intérieur et fait fonctionner les commandes tactiles.

Le bureau s’affiche et l’écran répond au doigt

Windows tourne directement sur le Snapdragon 8 Gen 2 du pliant. Le développeur a dû adapter le démarrage et la description du matériel pour que le système puisse utiliser ses composants. Il donne l’amorçage depuis le stockage interne, l’affichage et le tactile comme démontrés.

L’image du bureau est pour l’instant affichée avec une méthode de rendu élémentaire. L’accélération de la puce graphique Adreno 740 reste en chantier. Le projet ne permet donc pas encore de juger comment tournerait un jeu ou une application 3D.

Ce qui manque pour en faire un PC de poche

Le Wi-Fi n’est pas opérationnel de manière fiable. Le Bluetooth et les caméras figurent aussi parmi les fonctions absentes. La recharge, la gestion de la batterie et la mise en veille restent à terminer. Ces pilotes sont essentiels pour qu’un téléphone puisse servir de petit PC en déplacement.

Le développeur documente ses essais et les éléments de recherche sur GitHub. Il ne fournit pas de paquet prêt à installer. Pour suivre l’expérience ou voir quels composants restent à faire fonctionner, consultez la documentation d’origine de Kevin Shroff.