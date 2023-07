TwitchCon Paris 2023 en direct : Qu’attendre de cet événement tenu à Porte de Versailles?

C’est une première dans l’histoire de France : Twitch, la célèbre plateforme de diffusion en direct, organise un événement à Porte de Versailles les 8 et 9 juillet 2023. Un rassemblement ouvert au grand public, mais spécialement conçu pour les créateurs. Cette première édition française de l’événement, baptisée TwitchCon, a lieu à Porte de Versailles à Paris (15e arrondissement) ces samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023. La plateforme offre un espace de partage entre les acteurs du streaming et les utilisateurs, avec des ateliers, des débats et des initiations à divers jeux.

Qu’est-ce que la TwitchCon exactement ?

Après les Pays-Bas en 2022, c’est au tour de la France d’accueillir ce rendez-vous mondial, réunissant créateurs de contenu, viewers, mais aussi cosplayers (experts dans la création de costumes de personnages de fiction) et joueurs e-sport reconnus.

Cette édition parisienne se présente comme une grande exposition, avec des allées bourrées d’ateliers, de stands de partenaires, de présentations des dernières nouveautés de l’univers gaming. On y trouvera également des scènes où se dérouleront des performances durant tout le week-end, avec des matchs sur plusieurs jeux comme League of Legends ou Valorant, des présentations sur la création d’un stream, une initiation aux tournois de Magic le jeu de cartes, et même un défilé de drag-queens. Des personnalités rencontrent leur audience

L’attrait principal de l’événement réside dans la possibilité de concrétiser un univers où les interactions sont généralement virtuelles, les streamers communiquant principalement avec leur public par le biais du chat de la plateforme. Parmi les personnalités attendues, la Canadienne Pokimane (6 millions d’abonnés sur Instagram), mais aussi des Français comme Ponce, LittleBigWhale, ou encore Skyyart.

Parmi les rencontres programmées, celle avec l’ancienne équipe de Le Stream, dont fait partie Junpei. Pour ce streamer français, être présent lui permet de combiner plaisir et travail : « Nous serons là pour échanger avec nos abonnés, les gens qui ont suivi Le Stream pendant des années » explique-t-il à actu Paris. « L’intérêt est aussi de rencontrer des partenaires économiques potentiels, ou des personnalités internationales. Dans mon cas, je peux créer des liens avec des streamers brésiliens ou anglophones, avec l’idée de développer nos contenus. Cependant, il peut y avoir un revers de la médaille pour les petits streamers, qui pensent débarquer et se retrouver avec 1 000 viewers dès le lendemain. Hélas, ça ne se passe pas comme ça… » Vidéos : actuellement sur Actu Difficile de ne pas créer un entre-soi

Même si l’événement est ouvert au public, il est difficile de dire que celui-ci est « grand public ». Alors que Twitch gagne en popularité, elle cible encore un public très spécifique, jeune et avec des codes plutôt techniques.

Une autre critique récurrente de ces derniers mois concerne le prix des billets. Le pass pour une journée est à 75 euros et le pass 2 jours est à 125 euros. Un tarif élevé, peu accessible pour un jeune public, comparable à un billet pour un concert au Stade de France.

Le coût et la nature de la TwitchCon attirent un public plus mature que lors d’événements comme la Paris Games Week, par exemple. Il peut y avoir un sentiment d’entre-soi. Avec des prix plus abordables, le public aurait été plus varié, tandis que là ce sera des professionnels ou des personnes proches de ce milieu. JunpeiStreamer Twitch français

La question de la sécurité est aussi très présente ces derniers jours, en lien avec les violences urbaines qui ont eu lieu en région parisienne suite à la mort du jeune Nahel M. Malgré des doutes, la TwitchCon a bien été maintenue.

Il faudra aussi faire attention à certains dysfonctionnements, notamment techniques pour un événement destiné à être diffusé à l’échelle mondiale via Twitch. La TwitchCon américaine avait connu des incidents en octobre 2022, notamment une streameuse qui s’était blessée au dos en sautant dans une piscine à mousse.

