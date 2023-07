Qu’attend-on du successeur de la Nintendo Switch ? Le vœu d’un grand fan

Des rumeurs sur l’Internet évoquent déjà le successeur de la Nintendo Switch. À l’aube de ces spéculations, j’ai décidé de partager avec vous ma propre liste de caractéristiques que le futur de la grande console N devrait posséder.

Le mystère autour de la nouvelle console de Nintendo

Les bruits de couloir concernant une nouvelle console Nintendo deviennent de plus en plus intenses. Alors que la Switch a encore deux à trois ans devant elle, les Japonais semblent déjà fortement impliqués dans la conception de son successeur.

C’est l’occasion idéale pour moi de créer une liste de mes attentes pour le futur de la Switch. Mon point de vue est celui d’un grand fan des consoles portables de Nintendo, qui a acheté la Switch le jour de sa sortie mondiale et qui continue de l’utiliser aujourd’hui, ayant joué à tous les titres phares. J’ai également acquis les modèles Lite et OLED, toujours fasciné par la qualité des jeux exclusifs et la possibilité de les jouer en déplacement.

1. La rétrocompatibilité est une priorité

Le catalogue de la Switch est trop bon pour être abandonné. La Switch a l’une des meilleures, sinon la meilleure, bibliothèques de jeux exclusifs de l’histoire de Nintendo. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, par exemple, est trop beau, trop grand et trop réussi pour être limité à une seule plateforme. C’est pourquoi la Switch 2 doit être rétrocompatible.

2. Pas d’objection à l’intégration de la Tegra 239 dans l’architecture Ampere

Une Tegra 239 (nom de code) dans l’architecture Ampere pourrait être la réponse de Nvidia au Ryzen Z1 d’AMD, qui anime l’ASUS ROG Ally. Avec la Tegra 239, la Switch 2 serait non seulement plusieurs fois plus puissante que son prédécesseur, mais supporterait également des technologies comme le ray tracing et le DLSS en version 2.2.

3. Une puissance comparable à celle de la PS4 ou de la XONE serait suffisante pour le successeur de la Switch

Si la Nintendo Switch 2 offre une puissance similaire à celle de l’ASUS ROG Ally, la batterie de cet appareil ne durera que deux heures en jeu continu. En revanche, l’ancienne Switch offre 4 à 5 heures de jeu sur une seule charge, ce qui est un excellent résultat comparé au Deck ou à l’Ally.

4. Un écran OLED est indispensable, et j’aimerais beaucoup pouvoir choisir entre 1080p et 720p

Comme utilisateur du ROG Ally, j’aime avoir le choix : je peux jouer en 1080p et apprécier la netteté de la scène ou en 720p, ce qui me donne quelques images supplémentaires par seconde. Il serait formidable que la Switch 2 offre également ce choix, surtout si elle est complétée par le DLSS 2.2.

5. Le système n’a pas besoin d’être polyvalent. Mais il devrait combler les lacunes de la Switch

Une console de jeux portable n’a pas besoin de prétendre être une tablette multimédia. C’est pourquoi je ne m’attends pas à ce que des services comme Spotify et Netflix soient disponibles sur son successeur (même si ce serait un plus agréable). Cependant, la Switch 2 doit rattraper les lacunes logicielles frustrantes de la Switch, comme l’absence de chat vocal système ou de trophées.

6. Les contrôleurs amovibles sont un must. Ils me manquent sur le Steam Deck et le ROG Ally

La Nintendo Switch est la console portable la plus confortable du moment, non seulement en raison de son faible poids et de ses dimensions compactes, mais aussi grâce à la possibilité de retirer les Joy-Con. Lorsque je suis dans un train, j’adore poser la tablette sur la table intégrée au siège devant moi, et tenir les Joy-Con dans mes mains détendues. Le jeu en mode portable est le plus confortable

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.