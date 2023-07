Un nouveau chapitre pour Honor : le lancement du Honor X50 et du Honor X50i

Après sa séparation avec Huawei, Honor a continué à nous surprendre avec de nouveaux modèles de smartphones dotés des services Google. Leurs dernières créations, le Honor X50 et le Honor X50i, sont des exemples frappants de la qualité et de la performance que l’on peut obtenir à un prix abordable. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les spécificités de ces deux nouveaux venus sur le marché.

Honor X50 : un concentré de technologie à portée de main

Le Honor X50 attire immédiatement l’attention avec son écran AMOLED de 6,78 pouces, offrant une résolution de 1,5K (1220×2652 pixels). Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits, il offre une expérience visuelle exceptionnelle.

Côté photo, on retrouve un duo de caméras à l’arrière : une principale de 108 Mpx et une macro de 2 Mpx, ainsi qu’une caméra frontale de 8 Mpx pour les selfies et appels vidéo.

Sous le capot, le Honor X50 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, couplé à 8, 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Avec sa batterie de 5800 mAh compatible avec la charge rapide de 33 W, ce smartphone ne vous laissera jamais tomber en cours de journée.

Honor X50i : l’alternative économique pour une expérience de qualité

Le Honor X50i se positionne comme une option plus abordable pour les utilisateurs à la recherche d’un excellent rapport qualité-prix. Doté d’un écran LTPS LCD de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il offre une expérience visuelle de qualité.

Le X50i est équipé d’un double appareil photo à l’arrière avec un capteur principal de 100 Mpx et une caméra portrait de 2 Mpx, ainsi qu’une caméra frontale de 8 Mpx pour les selfies.

Le cœur de ce modèle est un processeur MediaTek Dimensity 6020, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Sa batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide de 33 W, assure une autonomie fiable tout au long de la journée.

Disponibilité et tarifs du Honor X50 et Honor X50i

Les prix des différents modèles sont les suivants, convertis en euros :

Honor X50 :

8GB/128GB – environ 199€

8GB/256GB – environ 228€

12GB/256GB – environ 255€

16GB/512GB – environ 285€

Honor X50i :

8GB/256GB – environ 197€

12GB/256GB – environ 240€

Pour l’instant, ces smartphones sont exclusivement disponibles sur le marché chinois. Restez à l’écoute pour les mises à jour sur la disponibilité mondiale de ces deux superbes smartphones Honor.

