Trois jeux exclusifs à la Nintendo Switch annoncés sur PS5

Trois jeux jusqu’ici réservés à la Switch du côté des consoles vont rejoindre la PS5 : POPUCOM, MR.ELEVATOR et Demon Kill Demon: Yomi 1984. Deux arrivent dès novembre. Le troisième demandera davantage de patience et reste, pour l’instant, une sortie japonaise.

La nuance compte : POPUCOM et MR.ELEVATOR existent déjà sur PC. Leur exclusivité concernait les consoles, tandis que Demon Kill Demon n’était disponible que sur Switch. Il ne s’agit donc pas de trois jeux développés par Nintendo qui passeraient chez Sony.

POPUCOM arrive le 17 novembre avec ses énigmes à résoudre ensemble

Développé par Hypergryph Network Technology et édité par GRYPHLINE et Fireshine Games, POPUCOM combine plateformes, combats et casse-têtes coopératifs. Le jeu est sorti sur PC en juin 2025, puis sur Switch en décembre de la même année.

Son idée centrale repose sur les couleurs. Il faut en changer pour actionner des mécanismes, modifier des éléments du décor et affronter les ennemis. Les tirs de gel suivent aussi une logique d’association de trois éléments : avancer ne consiste donc pas seulement à sauter au bon moment, mais à coordonner ses actions avec ses partenaires.

La bande-annonce montre cette mécanique avant la sortie PS5, fixée au 17 novembre 2026. Elle ne suffit toutefois pas à promettre un jeu partagé entre toutes les plateformes : cette possibilité reste à vérifier.

Bande-annonce de lancement PS5 de POPUCOM — GRYPHLINE.

MR.ELEVATOR mise sur les sons et les détails du décor

Le 27 novembre, ce sera au tour de MR.ELEVATOR. L’aventure de GIFT TEN INDUSTRY emmène cinq personnages dans cinq mondes reliés par un ascenseur parlant.

Ici, les indices se cachent notamment dans les sons, les rythmes et les symboles. L’environnement en 3D adopte une apparence évoquant les anciens logiciels de dessin sur PC. Les objets et les outils propres à chaque personnage servent à chercher une issue.

La version PS5 ajoute des sous-titres et utilise le haut-parleur de la DualSense pour les bruits de pas. L’annonce consultée ne précise pas une localisation française. La vidéo ci-dessous présente le jeu tel qu’il était montré au SUGOI Showcase 2025 ; ce n’est pas une comparaison technique de la nouvelle version.

Présentation de MR.ELEVATOR au SUGOI Showcase 2025.

Demon Kill Demon attendra février 2027 au Japon

Le troisième titre est un RPG d’exploration de donjons signé Experience. Des lycéens se retrouvent dans un univers mortel et doivent constituer un groupe pour survivre, notamment en ramenant à la vie les corps retrouvés dans le labyrinthe.

La date officielle est le 25 février 2027, sur PS5, PS4 et Steam au Japon. Aucune sortie française ni traduction française n’est confirmée dans cette annonce.

Pour un lecteur français, cette différence change la perspective : POPUCOM et MR.ELEVATOR entrent dans le calendrier PS5 de novembre ; Demon Kill Demon reste une piste à suivre, particulièrement pour ceux qui peuvent jouer en japonais. La bande-annonce suivante montre la version Switch, déjà sortie.

Vidéo : Experience — version Nintendo Switch de Demon Kill Demon: Yomi 1984.