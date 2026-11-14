Tomb Raider sur Switch 2 : le retour de la version boîte a vite tourné à la rupture

La version boîte de Tomb Raider: Definitive Edition sur Switch 2 a eu droit à un deuxième lot. La boutique européenne de Limited Run Games l’affiche déjà épuisé, au prix indiqué de 55,95 €. Pour les collectionneurs français qui surveillent une éventuelle réapparition, le délai de livraison compte autant que le prix.

Ce que contient cette édition

La boîte concerne le premier épisode de la trilogie Survivor. C’est l’aventure qui remet en scène les débuts de Lara Croft sur l’île de Yamatai. Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider figurent séparément dans la collection du distributeur. Vérifiez le nom de l’épisode si vous cherchez une cartouche précise ou l’ensemble de la trilogie.

Le distributeur indique une série de 500 exemplaires pour cette remise en vente. Selon son suivi des précommandes, les expéditions du deuxième lot sont estimées entre le 1er mai et le 31 juillet 2027. Cette fenêtre concerne l’envoi par Limited Run. Le délai de transport vient ensuite.

Les trois points à contrôler depuis la France

Si une boîte réapparaît, vérifiez le total livré à votre adresse, la langue du jeu et la date d’expédition indiquée pour l’exemplaire. Le prix sur une annonce secondaire peut aussi couvrir une précommande encore en attente. Demandez au vendeur si la boîte est déjà en sa possession avant de compter sur une livraison rapide.

La fiche européenne de cette édition reste le repère pour le statut du lot. Si votre priorité est de jouer immédiatement, vérifiez également la disponibilité numérique sur votre eShop français. La version boîte répond surtout à un intérêt de collection, avec une disponibilité et des délais qui lui sont propres.