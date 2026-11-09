TikTok vous montre toujours les mêmes vidéos ? C’est précisément ce que l’Union européenne lui reproche

Une vidéo en entraîne une autre, puis votre fil finit par tourner autour d’un seul sujet. Le 6 novembre, la Commission européenne a présenté des conclusions préliminaires contre le système de recommandations de TikTok. Elle lui reproche d’enfermer des utilisateurs dans des séries de contenus similaires, y compris lorsque ceux-ci concernent la détresse psychologique ou l’image du corps.

Ce constat ne signifie pas que regarder plusieurs vidéos sur le même thème est, en soi, dangereux. Le problème soulevé par Bruxelles est l’accumulation : un intérêt détecté par la plateforme peut conduire à une exposition répétée dont l’utilisateur peine ensuite à sortir.

Pourquoi une simple curiosité peut peser sur la suite du fil

Le fil « Pour toi » cherche à sélectionner les vidéos susceptibles de retenir l’attention. Dans ses conclusions publiées le 6 novembre, la Commission souligne que les interactions avec une catégorie de contenus entraînent de nouvelles recommandations proches.

Ce mécanisme peut être agréable pour découvrir une passion. Mais l’effet n’a pas la même portée lorsqu’il multiplie des vidéos sur la tristesse, l’isolement ou l’apparence physique. Les autorités mettent particulièrement en avant les risques pour les mineurs et les adultes vulnérables.

Le débat ne se réduit donc pas au nombre de minutes passées sur l’application. Il porte aussi sur ce que le fil répète et sur la possibilité réelle de reprendre la main.

Une procédure en cours, pas une condamnation définitive

La Commission estime, à ce stade, que TikTok ne respecte pas suffisamment les obligations du règlement européen sur les services numériques concernant l’évaluation et la réduction de ces risques. TikTok conteste les conclusions et défend les outils de contrôle mis à disposition de ses utilisateurs.

L’entreprise peut encore répondre avant une décision finale. Il serait donc prématuré de présenter cette étape comme une sanction déjà prononcée ou comme l’annonce d’un changement immédiat de l’application en France.

Repartir d’un fil moins personnalisé reste possible

TikTok propose déjà une fonction permettant d’actualiser les recommandations « Pour toi ». Elle se trouve dans les préférences de contenu, depuis les paramètres du profil. Cette possibilité existait avant la procédure européenne : elle ne doit pas être présentée comme une nouveauté imposée cette semaine par Bruxelles.

La remise à zéro ne remplace pas les autres choix de consultation. Si vous souhaitez retrouver un créateur précis, ouvrez directement son profil ou vos abonnements, plutôt que d’attendre que le fil de recommandations vous le propose. Vous distinguez ainsi une sélection que vous avez choisie d’une succession de vidéos sélectionnées pour vous.

Pour les parents, le sujet utile à aborder avec un enfant n’est pas seulement « combien de temps as-tu regardé ? », mais aussi « quelles vidéos reviennent, et te sens-tu libre d’en sortir ? ». La procédure vise précisément cette différence entre découvrir un contenu et y rester enfermé.