The Outer Worlds 2 : vous pourrez jouer au premier DLC sans refaire la campagne

Le premier contenu additionnel de The Outer Worlds 2, Side Effects Guaranteed, sort le 2 décembre. Obsidian a prévu un raccourci pour les joueurs qui souhaitent découvrir cette extension payante sans reprendre une ancienne sauvegarde : ils pourront démarrer avec un personnage de niveau 27.

Deux façons de se lancer

Si vous avez déjà un personnage auquel vous tenez, vous pouvez reprendre votre partie et conserver vos choix. Si vous avez quitté le jeu depuis longtemps, ou si vous ne voulez pas rejouer les premières heures, Obsidian indique sur le PlayStation Blog qu’un personnage préparé à l’avance permet d’accéder directement au contenu. Le niveau 27 décrit le personnage fourni pour ce raccourci.

Le choix dépend donc surtout de ce que vous voulez retrouver. Une ancienne sauvegarde permet de garder la façon dont vous aviez construit votre personnage. Le départ préparé réduit le temps d’attente si c’est la nouvelle aventure qui vous intéresse.

La mise à jour gratuite concerne aussi votre partie actuelle

Obsidian prévoit par ailleurs une mise à jour gratuite qui permet de redistribuer ses points de compétence. Pour quelqu’un qui reprend son personnage après une pause, c’est l’autre changement à surveiller : on pourra revoir les compétences choisies pendant la campagne avant de repartir à l’aventure.

L’annonce Xbox Wire présente séparément l’extension et la mise à jour. Si votre seul objectif est de revoir la répartition de vos points, c’est donc le contenu de la mise à jour qu’il faut regarder. Si vous voulez jouer à la nouvelle histoire, il faut vérifier si votre édition inclut déjà l’extension ou si elle doit être achetée séparément.