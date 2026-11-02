TFOU MAX s’arrête le 24 novembre 2026. La résiliation sera automatique, mais les abonnés annuels encore engagés devront demander leur remboursement.

TFOU MAX ferme le 24 novembre : ce qui est prévu pour les abonnements et TF1+

TFOU MAX s’arrêtera le 24 novembre 2026. La page d’aide actualisée le 28 octobre distingue deux situations : résiliation automatique, mais demande de remboursement pour un abonnement annuel encore actif à la fermeture.

Les abonnés annuels devront faire une demande

Le centre d’aide officiel annonce l’arrêt des nouveaux prélèvements à cette date. Pour la formule annuelle, il renvoie vers le formulaire TFOU MAX de l’aide TF1+, en précisant l’e-mail de souscription et le support utilisé : Web, application ou opérateur.

TF1+ conserve les identifiants, pas forcément tout le catalogue

Le même compte TF1 permet de se connecter à TF1+, où le groupe annonce une sélection de programmes jeunesse. Cela ne garantit pas le transfert intégral du catalogue. Le visionnage sans interruption publicitaire évoqué passe par TF1+ Premium, hors chaînes TV et certains programmes. L’accès gratuit à TF1+ n’équivaut donc pas à une reprise identique de TFOU MAX.

Vérifiez vos programmes avant de choisir une autre formule

Pour préparer le changement, partez de ce que votre foyer regarde réellement. Faites une courte liste des dessins animés suivis, cherchez-les dans le service de remplacement, puis regardez les conditions de visionnage. Cette démarche sera plus parlante qu’une comparaison fondée uniquement sur le nom des plateformes.

Vous pouvez organiser votre vérification en trois étapes :

Retrouvez le justificatif de votre abonnement et identifiez la formule souscrite.

Vérifiez les programmes que vous souhaitez continuer à regarder.

Si une demande au service client est nécessaire, conservez sa référence et la réponse obtenue.

Ce rangement peut sembler accessoire tant que l’application fonctionne. Il évitera pourtant de rechercher fin novembre quelle adresse e-mail avait été utilisée au départ ou par quel intermédiaire l’abonnement avait été acheté. Si plusieurs adultes gèrent les services du foyer, notez aussi qui suit le dossier.

La fermeture approche, mais il reste du temps pour préparer ce passage. Avant de souscrire une autre offre, vérifiez d’abord si elle répond aux habitudes de votre famille et si votre abonnement actuel appelle une démarche particulière.

Illustration générée par IA pour Menow, sans interface de TFOU MAX ou de TF1+ reproduite.