Le Black Friday eShop est ouvert jusqu’au 29 novembre. Cinq jeux à repérer, les versions Switch et Switch 2 et les conditions à vérifier.

Le Black Friday du Nintendo eShop est ouvert en France, avec des réductions annoncées jusqu’à 75 % et une fin de campagne le 29 novembre. La sélection concerne Switch et Switch 2. Pour faire un achat utile, le plus efficace est de commencer par le type de jeu que vous cherchez et la console que vous possédez, plutôt que de parcourir tous les pourcentages.

La page française met notamment en avant Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem, It Takes Two et LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur Switch 2. Leur présence dans cette vitrine ne signifie pas qu’ils bénéficient tous de la remise maximale. Le prix, l’édition et l’échéance de chaque offre doivent être lus sur sa propre fiche.

Les jeux mis en avant dans la sélection française

La sélection française du Black Friday confirme ces titres dans sa vitrine. Les tarifs étant affichés au niveau des fiches et du compte, nous ne transposons pas ici les montants d’une boutique étrangère. Voici les produits à distinguer avant de comparer les offres.

Jeu mis en avant Plateforme de la fiche sélectionnée Contenu ou usage à retenir À contrôler avant paiement Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard Switch 2 RPG d’action-aventure en monde ouvert ; Poudlard et ses environs au XIXe siècle Choisir la version Switch 2 plutôt que la fiche de la première Switch It Takes Two Switch 2 Coopération à 2, sur une console, en sans-fil local ou en ligne selon la fiche Le mode de jeu souhaité et l’équipement pour les deux participants Resident Evil Requiem Switch 2 Jeu d’horreur en solo : à distinguer des extensions et des lots de la série Édition proposée, classification et espace requis LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir Switch 2 Une aventure LEGO centrée sur Batman et son univers Contenu de l’édition et tarif au panier Overcooked! 2 Switch Cuisine coopérative : répartir les tâches et servir les commandes à temps Compatibilité avec votre console et contenu du produit sélectionné

La présence d’une rubrique « À essayer gratuitement » ne garantit pas qu’une démo existe pour chacun de ces cinq jeux. Pour un essai, ouvrez cette catégorie puis vérifiez le bouton disponible sur la fiche du titre qui vous intéresse. Même prudence avec les suppléments : une extension en réduction ne fournit pas automatiquement le jeu de base.

Hogwarts, Resident Evil, coopération : repérer le jeu avant la remise

Si vous voulez une aventure à parcourir seul, vous pouvez commencer par la fiche Switch 2 de Hogwarts Legacy. Regardez l’édition exacte et la place nécessaire au téléchargement avant de comparer son prix avec une boîte. Une promotion numérique ne fournit pas une cartouche que l’on peut prêter ou revendre.

Pour un achat destiné à deux personnes, la présentation française d’It Takes Two permet de vérifier les conditions de jeu. Demandez-vous surtout comment vous comptez jouer : ensemble devant le même écran ou chacun chez soi. Ce choix est plus important qu’une différence de quelques points de réduction.

La vitrine comprend également Resident Evil Requiem sur Switch 2. Ici, l’adéquation au joueur doit passer avant la réduction : regardez la classification et le contenu présenté si l’achat est destiné à un adolescent ou offert à quelqu’un dont vous connaissez mal les habitudes.

Les 4 contrôles à faire avant de payer

Vérifiez la console indiquée. Un jeu exclusivement Switch 2 ne devient pas compatible avec une Switch OLED grâce à une promotion. Lisez le nom complet du produit. Jeu complet, extension et mise à niveau ne remplacent pas nécessairement la même chose. Comparez les éditions à contenu égal. Si vous ne comptez pas utiliser les suppléments, une édition enrichie peut coûter davantage sans vous apporter un meilleur achat. Vérifiez le prix et la date sur la fiche française. Les montants d’une sélection britannique ou américaine ne déterminent pas votre prix en euros.

Pour préparer un cadeau, vérifiez également le compte destinataire et la compatibilité du produit avant toute validation. La rubrique « Moins de 10 € » permet de limiter la sélection à un budget précis. Les catégories multijoueur local et en ligne séparent, elles, les jeux à partager sur le canapé de ceux à lancer à distance. La campagne se termine le 29 novembre ; la fiche du jeu reste le repère pour l’échéance exacte de son offre.