Il manque une pièce dans votre LEGO neuf ? Voici comment la demander à LEGO

Une construction arrêtée pour une seule brique absente ne vous oblige pas à racheter un sachet ou une boîte complète. LEGO propose un service pour demander les pièces manquantes d’un ensemble neuf. Pour que la demande soit exploitable, il faut surtout identifier le bon set et la bonne pièce. Un sachet entier absent se traite, lui, avec le service client plutôt qu’avec une longue sélection de briques une par une.

La démarche concerne une pièce qui manquait à l’ouverture. Elle ne doit pas être confondue avec l’achat d’une brique pour une création personnelle ou avec une pièce perdue après le montage. Voici comment préparer la demande sans se tromper de référence.

Avant de demander, vérifiez ce qui manque exactement

Commencez par revenir à l’étape qui bloque. Comparez la forme, la couleur et le nombre de pièces dessinées avec ce qui reste sur la table. Une brique très proche peut avoir été utilisée quelques pages plus tôt : repérer cette possibilité évite d’attendre une pièce alors que la construction contient déjà celle qu’il faut.

Examinez aussi les sachets ouverts et les éléments encore dans la boîte. Un numéro de sachet n’identifie pas nécessairement un seul sachet : LEGO précise que plusieurs emballages peuvent porter le même numéro. Il ne faut donc pas déduire qu’une étape est complète après avoir ouvert le premier.

Les informations à préparer

Information Où la retrouver À quoi elle sert Numéro de set Boîte ou notice Ouvrir l’inventaire du bon ensemble. Référence de l’élément Liste des pièces en fin de notice Identifier la pièce précise, avec sa couleur. Quantité réellement absente Étape concernée et pièces restantes Éviter de demander tout le stock montré dans l’inventaire. Description et étape de montage Notice et observation de la construction Aider le service client si la pièce est difficile à retrouver. Preuve d’achat Ticket ou facture Répondre à une éventuelle demande, notamment pour un sachet absent.

Le numéro de l’ensemble et celui d’un élément sont deux repères différents. Le premier désigne la boîte ; le second permet de choisir une brique. Dire seulement « la pièce rouge du véhicule » laisse trop de possibilités, surtout lorsqu’un modèle utilise plusieurs formes proches.

Ouvrez la rubrique française Pièces manquantes du service LEGO. À l’étape Trouvez votre set, saisissez le numéro indiqué sur votre boîte ou votre notice. Recherchez l’élément absent dans les pièces proposées pour cet ensemble. Comparez sa référence avec l’inventaire de la notice. Vérifiez la quantité demandée et les informations saisies avant de poursuivre les étapes du formulaire. Utilisez une adresse e-mail que vous consultez et contrôlez les coordonnées de livraison demandées : une référence correcte ne compense pas une adresse incomplète.

Pour plusieurs boîtes, le formulaire demande des demandes séparées par set. Gardez un petit relevé associant chaque numéro de boîte aux pièces concernées. Cela évite de mélanger deux inventaires lorsque des constructions sont ouvertes en même temps.

LEGO recommande d’appeler lorsqu’un sachet entier ou de nombreuses pièces manquent. Sa procédure pour les sachets absents conseille de relever quelques éléments inhabituels qui devraient s’y trouver. Une pièce très reconnaissable aide davantage à identifier le contenu manquant qu’une liste de petites briques courantes.

Selon l’ensemble et le nombre d’éléments, une preuve d’achat peut être demandée. Conservez donc le ticket ou la facture. Si une pièce isolée n’apparaît pas dans le formulaire, la consigne LEGO prévoit aussi de contacter son équipe, avec le numéro du set, la référence de l’élément et sa description.

Coût et délai : ne confondez pas avec une commande de briques

Les conditions françaises de LEGO prévoient la fourniture gratuite des pièces manquantes d’un ensemble neuf dans le cadre de Briques & Pièces. Le service reste soumis à ses conditions et à la disponibilité. Il ne permet pas de réclamer gratuitement n’importe quel élément pour compléter une collection.

La page française des délais annonce de 7 à 10 jours ouvrés pour ces pièces, acheminées par le service postal local. Ce repère n’est pas celui d’une boîte neuve livrée en express. LEGO indique qu’un e-mail est envoyé lorsque les pièces partent : conservez-le pour retrouver la référence de votre demande si vous devez reprendre contact.