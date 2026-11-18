High on Life 2 et 2 autres jeux rejoignent Premium le 18 novembre. Découvrez les plateformes concernées et ce que chaque jeu propose.

High on Life 2, Call of the Elder Gods et Roadside Research rejoignent le Game Pass Premium ce 18 novembre. Si vous attendiez de les essayer avec cette formule, vous pouvez désormais vérifier leur présence dans votre catalogue. Le point important : il s’agit d’un élargissement à Premium, pas de trois sorties inédites pour tous les abonnés Xbox.

Les trois noms correspondent à des envies très différentes : un jeu de tir déjanté, une aventure à énigmes et une station-service tenue par des extraterrestres. Avant de lancer plusieurs téléchargements, voici comment choisir celui qui mérite votre soirée.

Quels jeux pouvez-vous récupérer avec Premium ?

Le calendrier publié par Xbox identifie les trois arrivées du 18 novembre et les plateformes concernées. Vérifiez toujours la fiche proposée avec votre compte français : le catalogue, le mode de lancement et la compatibilité de votre appareil doivent correspondre.

Jeu Arrivée dans Premium Plateformes citées par Xbox Formules mentionnées Principe High on Life 2 18 novembre Cloud, Xbox Series X|S, PC, appareils portables Premium, Ultimate, PC Game Pass Jeu de tir avec armes parlantes et skateboard Call of the Elder Gods 18 novembre Cloud, Xbox Series X|S, PC, appareils portables Premium, Ultimate, PC Game Pass Aventure narrative et énigmes, suite de Call of the Sea Roadside Research 18 novembre Cloud, Xbox Series X|S, PC, appareils portables Premium, Ultimate, PC Game Pass Station-service extraterrestre, seul ou jusqu’à 4 ; version en développement

Les plateformes de l’annonce ne sont pas toutes incluses avec chaque formule. Sur PC, l’installation native relève du PC Game Pass ou d’Ultimate ; ne prenez pas Premium en pensant obtenir automatiquement le catalogue PC à installer. Un lancement en cloud depuis un ordinateur est un mode d’accès distinct. De même, la mention « appareils portables » signale une adaptation à ces machines : elle ne transforme pas Premium en abonnement PC.

Le premier choix dépend surtout de votre façon de jouer

High on Life 2 est le plus évident si vous souhaitez bouger et combattre plutôt que vous installer devant une succession d’énigmes. Ses armes bavardes font partie de son identité. Cette proposition peut amuser les joueurs qui aiment les personnages envahissants ; elle mérite aussi de vérifier les options de langue et de sous-titres sur la fiche française avant de télécharger.

Call of the Elder Gods place au premier plan une enquête et des énigmes dans un univers inspiré de Lovecraft. Xbox le décrit comme la suite de Call of the Sea et annonce un voyage dans plusieurs régions du monde, à la recherche d’horreurs anciennes. C’est une proposition différente d’un jeu de tir : choisissez-le si vous avez envie de suivre une histoire et d’interpréter des indices plutôt que de privilégier les combats.

Roadside Research demande de faire fonctionner une station-service en imitant les humains. Pendant que les clients s’arrêtent, les extraterrestres peuvent les scanner, voler et tester différentes méthodes pour récolter des informations. L’enjeu est de rester discrets : si la jauge de soupçon grimpe trop, des agents gouvernementaux risquent de venir enquêter. On peut jouer seul ou jusqu’à quatre. La version reste en développement ; son contenu et son fonctionnement peuvent évoluer.

Connectez le bon compte. Utilisez celui auquel votre abonnement est rattaché. Recherchez le titre complet dans le catalogue Game Pass ou la boutique de la console. Regardez l’action proposée. Distinguez l’installation ou le lancement inclus avec votre abonnement du bouton d’achat. Vérifiez votre appareil. L’annonce cite Xbox Series X|S, PC, cloud et appareils portables pour ces trois titres. Cela ne signifie pas qu’une installation native existe sur Xbox One. Contrôlez l’espace nécessaire et les langues sur chaque fiche avant de lancer les téléchargements.

Si l’accès attendu n’apparaît pas, vérifiez d’abord votre formule et la fiche locale plutôt que d’acheter immédiatement une copie. Une date annoncée ne donne pas une heure de mise à disposition universelle. L’installation via le catalogue reste un accès lié à l’abonnement et à la présence du jeu dans celui-ci, pas une acquisition permanente.