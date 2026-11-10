Les ventes de consoles ralentissent face à l’année du lancement, tandis que les ventes de jeux progressent. Les chiffres de Nintendo éclairent deux dynamiques différentes.

Nintendo Switch 2 : les ventes chutent de 37 %, mais les chiffres cachent une autre réalité

La Nintendo Switch 2 se vend moins vite qu’un an plus tôt. Mais le recul de 37,4 % ne résume pas son dernier bilan : pendant que les ventes de consoles ralentissent, celles de jeux progressent. Pour comprendre ce décalage, il faut regarder la période comparée et distinguer les nouvelles machines du parc déjà installé.

Une baisse mesurée face à l’année du lancement

Dans ses résultats publiés le 5 novembre, Nintendo comptabilise 6,49 millions de Switch 2 entre le 1er avril et le 30 septembre 2026. Sur les mêmes mois de 2025, le constructeur en avait écoulé 10,36 millions. C’est cette comparaison qui produit la baisse de 37,4 %.

La référence est particulière : elle comprend le lancement de la console en 2025. Comparer les deux périodes permet de mesurer le ralentissement, mais ne signifie pas que Nintendo a perdu 37 % de ses joueurs. Une personne ayant acheté sa console l’an dernier peut continuer à jouer et à acheter des titres cette année sans apparaître dans les nouvelles ventes de matériel.

Autre précision : il s’agit de ventes consolidées aux circuits de distribution et aux clients directs de Nintendo. Ce relevé ne correspond donc pas exclusivement aux passages en caisse des joueurs dans les magasins français.

26,35 millions de consoles, et davantage de jeux vendus

Le compteur mondial officiel atteint désormais 26,35 millions de Switch 2 au 30 septembre 2026, depuis la commercialisation de la machine. Il recense aussi 73,21 millions de jeux sur l’ensemble de cette période.

Ces totaux cumulés répondent à une autre question que la baisse semestrielle : ils décrivent la taille prise par la plateforme, plutôt que son rythme récent. On ne doit donc pas opposer directement les 26,35 millions au recul de 37,4 % : les deux chiffres portent sur des durées différentes.

Sur le seul semestre avril–septembre, Nintendo déclare 24,49 millions de jeux Switch 2 vendus, soit 18,8 % de plus qu’un an auparavant. La machine accueille donc moins de nouveaux acheteurs, mais son catalogue réalise davantage de ventes. Les chiffres ne permettent cependant pas d’affirmer que chaque propriétaire dépense davantage : ils ne détaillent ni les habitudes individuelles ni les budgets des foyers.

Ce que cela change si vous envisagez de l’acheter

Pour un futur acheteur, cette baisse ne donne à elle seule aucune réponse sur l’intérêt de la console. Elle n’annonce ni une réduction de prix ni une diminution des sorties. Le critère utile reste le catalogue auquel vous voulez accéder, en vérifiant pour chaque jeu la version proposée et les modes disponibles.

Nintendo maintient par ailleurs sa prévision de 16,5 millions de Switch 2 sur l’exercice se terminant en mars 2027. C’est un objectif, pas une vente déjà acquise. Le bilan permet donc de constater un ralentissement du matériel face au lancement, accompagné d’une progression du logiciel. Pour savoir si cette dynamique dure, il faudra comparer les prochains trimestres sur des périodes équivalentes, plutôt que transformer un seul pourcentage en verdict sur toute la console.