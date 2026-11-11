Switch 2 : ces jeux que vous possédez déjà s’améliorent gratuitement, voici la liste

Vous avez conservé vos jeux Nintendo Switch en passant à la Switch 2 ? Certains ont gagné de nouvelles fonctions grâce à des mises à jour gratuites. Le cas le plus spectaculaire est Mario Kart 8 Deluxe : jusqu’à huit joueurs peuvent désormais courir en écran partagé sur une seule console, avec une manette compatible par personne.

Quels jeux bénéficient d’une mise à jour gratuite ?

Le tableau reprend les améliorations de la liste de Nintendo France. Le gain dépend du titre : une image plus nette, un mode de partage ou des temps de chargement réduits.

Jeu Ce qui change sur Switch 2 51 Worldwide Games 34 jeux jouables jusqu’à quatre via GameShare. Animal Crossing: New Horizons Image optimisée. ARMS Image et fluidité améliorées, HDR. Cérébrale Académie Multijoueur jusqu’à quatre via GameShare. Captain Toad: Treasure Tracker Image optimisée, HDR et tous les stages à deux via GameShare. Donkey Kong Country Returns HD Image optimisée, chargements réduits et coopération via GameShare en local. L’atelier du jeu vidéo Image optimisée et mode souris des Joy-Con 2. Mario Kart 8 Deluxe Image optimisée, chargements réduits, jusqu’à huit en écran partagé et CameraPlay. New Super Mario Bros. U Deluxe Image optimisée. Pikmin 3 Deluxe Image optimisée et Duel bingo à deux via GameShare. Pokémon Champions Image optimisée. Pokémon Écarlate et Violet Image et fluidité améliorées. Splatoon 3 Image optimisée et fluidité accrue dans certaines zones. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Image et fluidité améliorées, GameShare et HDR dans Bowser’s Fury. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Image optimisée et mode souris des Joy-Con 2. Super Mario Odyssey Image optimisée, HDR et jeu à deux via GameShare. Zelda: Echoes of Wisdom et Link’s Awakening Image optimisée et HDR.

Une mise à jour gratuite et une édition Switch 2, deux achats différents

Prenez Pikmin. Le Duel bingo de Pikmin 3 Deluxe bénéficie d’un correctif gratuit. Pour Pikmin 4, l’Académie Dandori arrive le 12 novembre dans une édition Switch 2. Nintendo propose une mise à niveau payante aux joueurs qui possèdent déjà le jeu de base.

Depuis le menu HOME de la Switch 2 connectée à Internet, sélectionnez la vignette du jeu et appuyez sur + ou −. Ouvrez Mettre à jour puis Via Internet. Pour le HDR en mode téléviseur, prévoyez un écran compatible. Pour un partage en ligne via GameChat, vérifiez aussi les conditions Nintendo Switch Online.