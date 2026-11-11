Menu principal
Toutes les rubriques
Rechercher

Switch 2 : ces jeux que vous possédez déjà s’améliorent gratuitement, voici la liste

Maxime Lefèvre2 min de lecture
Ajouter aux sources préférées — nouvel onglet
Dans cet article

Vous avez conservé vos jeux Nintendo Switch en passant à la Switch 2 ? Certains ont gagné de nouvelles fonctions grâce à des mises à jour gratuites. Le cas le plus spectaculaire est Mario Kart 8 Deluxe : jusqu’à huit joueurs peuvent désormais courir en écran partagé sur une seule console, avec une manette compatible par personne.

Quels jeux bénéficient d’une mise à jour gratuite ?

Le tableau reprend les améliorations de la liste de Nintendo France. Le gain dépend du titre : une image plus nette, un mode de partage ou des temps de chargement réduits.

JeuCe qui change sur Switch 2
51 Worldwide Games34 jeux jouables jusqu’à quatre via GameShare.
Animal Crossing: New HorizonsImage optimisée.
ARMSImage et fluidité améliorées, HDR.
Cérébrale AcadémieMultijoueur jusqu’à quatre via GameShare.
Captain Toad: Treasure TrackerImage optimisée, HDR et tous les stages à deux via GameShare.
Donkey Kong Country Returns HDImage optimisée, chargements réduits et coopération via GameShare en local.
L’atelier du jeu vidéoImage optimisée et mode souris des Joy-Con 2.
Mario Kart 8 DeluxeImage optimisée, chargements réduits, jusqu’à huit en écran partagé et CameraPlay.
New Super Mario Bros. U DeluxeImage optimisée.
Pikmin 3 DeluxeImage optimisée et Duel bingo à deux via GameShare.
Pokémon ChampionsImage optimisée.
Pokémon Écarlate et VioletImage et fluidité améliorées.
Splatoon 3Image optimisée et fluidité accrue dans certaines zones.
Super Mario 3D World + Bowser’s FuryImage et fluidité améliorées, GameShare et HDR dans Bowser’s Fury.
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2Image optimisée et mode souris des Joy-Con 2.
Super Mario OdysseyImage optimisée, HDR et jeu à deux via GameShare.
Zelda: Echoes of Wisdom et Link’s AwakeningImage optimisée et HDR.

Une mise à jour gratuite et une édition Switch 2, deux achats différents

Prenez Pikmin. Le Duel bingo de Pikmin 3 Deluxe bénéficie d’un correctif gratuit. Pour Pikmin 4, l’Académie Dandori arrive le 12 novembre dans une édition Switch 2. Nintendo propose une mise à niveau payante aux joueurs qui possèdent déjà le jeu de base.

Comment récupérer le correctif sur votre console

Depuis le menu HOME de la Switch 2 connectée à Internet, sélectionnez la vignette du jeu et appuyez sur + ou . Ouvrez Mettre à jour puis Via Internet. Pour le HDR en mode téléviseur, prévoyez un écran compatible. Pour un partage en ligne via GameChat, vérifiez aussi les conditions Nintendo Switch Online.

Maxime Lefèvre suit l’actualité du gaming, des consoles et des nouvelles technologies. Il couvre notamment les univers PlayStation, Xbox, Nintendo et PC Gaming, ainsi que les grandes annonces qui façonnent l’industrie du jeu vidéo.

À lire ensuite

Maxime Lefèvre

Maxime Lefèvre suit l’actualité du gaming, des consoles et des nouvelles technologies. Il couvre notamment les univers PlayStation, Xbox, Nintendo et PC Gaming, ainsi que les grandes annonces qui façonnent l’industrie du jeu vidéo.

Votre avis compte

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *.