Switch 2 : ces jeux que vous possédez déjà s’améliorent gratuitement, voici la liste

Vous avez conservé vos jeux Nintendo Switch en passant à la Switch 2 ? Certains ont gagné de nouvelles fonctions grâce à des mises à jour gratuites. Le cas le plus spectaculaire est Mario Kart 8 Deluxe : jusqu’à huit joueurs peuvent désormais courir en écran partagé sur une seule console, avec une manette compatible par personne.
Quels jeux bénéficient d’une mise à jour gratuite ?
Le tableau reprend les améliorations de la liste de Nintendo France. Le gain dépend du titre : une image plus nette, un mode de partage ou des temps de chargement réduits.
|Jeu
|Ce qui change sur Switch 2
|51 Worldwide Games
|34 jeux jouables jusqu’à quatre via GameShare.
|Animal Crossing: New Horizons
|Image optimisée.
|ARMS
|Image et fluidité améliorées, HDR.
|Cérébrale Académie
|Multijoueur jusqu’à quatre via GameShare.
|Captain Toad: Treasure Tracker
|Image optimisée, HDR et tous les stages à deux via GameShare.
|Donkey Kong Country Returns HD
|Image optimisée, chargements réduits et coopération via GameShare en local.
|L’atelier du jeu vidéo
|Image optimisée et mode souris des Joy-Con 2.
|Mario Kart 8 Deluxe
|Image optimisée, chargements réduits, jusqu’à huit en écran partagé et CameraPlay.
|New Super Mario Bros. U Deluxe
|Image optimisée.
|Pikmin 3 Deluxe
|Image optimisée et Duel bingo à deux via GameShare.
|Pokémon Champions
|Image optimisée.
|Pokémon Écarlate et Violet
|Image et fluidité améliorées.
|Splatoon 3
|Image optimisée et fluidité accrue dans certaines zones.
|Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
|Image et fluidité améliorées, GameShare et HDR dans Bowser’s Fury.
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|Image optimisée et mode souris des Joy-Con 2.
|Super Mario Odyssey
|Image optimisée, HDR et jeu à deux via GameShare.
|Zelda: Echoes of Wisdom et Link’s Awakening
|Image optimisée et HDR.
Une mise à jour gratuite et une édition Switch 2, deux achats différents
Prenez Pikmin. Le Duel bingo de Pikmin 3 Deluxe bénéficie d’un correctif gratuit. Pour Pikmin 4, l’Académie Dandori arrive le 12 novembre dans une édition Switch 2. Nintendo propose une mise à niveau payante aux joueurs qui possèdent déjà le jeu de base.
Comment récupérer le correctif sur votre console
Depuis le menu HOME de la Switch 2 connectée à Internet, sélectionnez la vignette du jeu et appuyez sur + ou −. Ouvrez Mettre à jour puis Via Internet. Pour le HDR en mode téléviseur, prévoyez un écran compatible. Pour un partage en ligne via GameChat, vérifiez aussi les conditions Nintendo Switch Online.
Maxime Lefèvre suit l’actualité du gaming, des consoles et des nouvelles technologies. Il couvre notamment les univers PlayStation, Xbox, Nintendo et PC Gaming, ainsi que les grandes annonces qui façonnent l’industrie du jeu vidéo.