Sur PS5, Spider-Man 2 gagne en netteté : cinq autres jeux vont suivre

Depuis le 13 novembre, Marvel’s Spider-Man 2 utilise le QSSR sur PS5 standard, dans les modes Fidélité et Performance. Ce traitement reconstruit les détails de l’image pour la rendre plus nette et plus stable en mouvement. Sony a annoncé cinq autres jeux compatibles, avec des calendriers différents.

Les six jeux annoncés par PlayStation

Les studios ont précisé leurs objectifs et leur calendrier dans l’annonce de PlayStation du 13 novembre.

Jeu Calendrier Amélioration mise en avant Marvel’s Spider-Man 2 Disponible depuis le 13 novembre Netteté et stabilité dans les deux modes graphiques Control Resonant Décembre Détails plus lisibles et image plus stable No Man’s Sky Dans les prochaines semaines Paysages et détails lointains plus nets ARC Raiders Sans date précise Décors plus lisibles The Finals Sans date précise Environnements plus nets Hell Let Loose: Vietnam Lors d’une prochaine mise à jour Image plus propre dans la végétation et en combat

GTA 6 ne figure pas dans cette liste. Sony dit que d’autres jeux suivront, mais cette annonce ne permet de déduire ni une compatibilité du titre de Rockstar ni son nombre d’images par seconde.

Pourquoi le changement se remarque surtout en mouvement

Quand un jeu calcule une image à une définition inférieure à celle de l’écran, la console reconstruit les détails avant de l’afficher. Le QSSR utilise l’IA pour cette étape. Il partage des bases techniques et une interface avec le PSSR de la PS5 Pro, deux traitements issus du projet Amethyst de Sony et AMD. Les studios doivent toutefois intégrer et vérifier le résultat jeu par jeu. PlayStation ne promet dans cette annonce ni un gain chiffré de fluidité ni une nouvelle définition native pour Spider-Man 2.

Sélectionnez le jeu sur l’accueil, appuyez sur Options puis choisissez Vérifier si des mises à jour sont disponibles. Une fois le correctif installé, gardez d’abord votre mode graphique habituel et reprenez un trajet connu. Regardez les câbles, les bords des toits et les lignes de façade pendant que la caméra bouge. Une capture fixe permet d’observer la netteté, mais montre mal les contours qui scintillent ou deviennent instables en déplacement.