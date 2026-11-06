L’escape game est sorti le 5 novembre. Le mode local couvre la campagne et les énigmes, alors que le multijoueur en ligne a ses propres conditions.

Sur PS5, Escape Academy 2 se joue à deux sur le même canapé, sans PS Plus en local

Vous avez deux manettes et envie d’un escape game ce week-end ? Escape Academy 2: Back 2 School est sorti le 5 novembre sur PS5. Deux joueurs peuvent parcourir la campagne sur la même console, en écran partagé. L’abonnement PlayStation Plus concerne le mode en ligne, à utiliser si votre partenaire joue à distance.

Une seule console pour toute la campagne

Coin Crew Games précise dans sa présentation sur le PlayStation Blog que la coopération est disponible dès le départ. Vous pouvez explorer le campus, suivre l’histoire et résoudre les salles ensemble. Pour une soirée sur le même canapé, prévoyez deux manettes et choisissez la coopération locale. Si vous êtes chacun chez vous, consultez les conditions du mode réseau sur la fiche PlayStation Store française.

Le campus est lui-même une énigme

Le premier jeu enchaînait les salles de manière plus linéaire. Dans cette suite, on se déplace entre différents quartiers de l’école. Les couloirs et les places extérieures abritent des indices et des quêtes secondaires. Le studio cite notamment une fontaine en forme de trou de serrure, visible avant qu’on puisse accéder à cette partie du campus. En duo, l’un peut suivre la piste principale pendant que l’autre observe les éléments du décor. Il faudra ensuite mettre les informations en commun.

Vous pouvez commencer directement par cet épisode, même sans avoir joué au précédent. L’éditeur documente aussi un mode facultatif sans chronomètre, utile si vous voulez réfléchir ensemble à votre rythme. Et si vous voulez savoir si le principe vous plaît avant d’acheter sur ordinateur, la fiche Steam propose une démo. Côté PS5, le critère à vérifier avant la soirée reste simple : jouerez-vous sur la même console ou chacun sur la sienne ?