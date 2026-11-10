Super Mario Party Jamboree : vos amis peuvent vous rejoindre sans acheter le jeu, à une condition

Organiser une partie de Super Mario Party Jamboree à distance ne suppose plus forcément que chacun achète son exemplaire. Nintendo a annoncé une mise à jour qui permet à l’hôte de partager son jeu avec ses amis par Internet. Il faut toutefois utiliser l’édition Nintendo Switch 2 : posséder le jeu Switch ne donne pas automatiquement accès à cette nouveauté.

La version 2.4.0, datée du 9 novembre dans les notes officielles de Nintendo, ajoute GameShare via GameChat à Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV. Elle enrichit également les options de cartes et de règles pour le partage.

Un exemplaire suffit, pas une seule console

GameShare diffuse une session du jeu détenu par l’hôte. Les invités peuvent ainsi participer sans l’avoir acheté. Ils ne reçoivent pas pour autant une copie à conserver dans leur bibliothèque : la partie partagée dépend de la session en cours.

Pour jouer à distance, l’hôte et ses invités doivent tous utiliser une Switch 2 et se retrouver dans GameChat. La Switch, la Switch Lite et la Switch OLED ne peuvent pas rejoindre ce partage par Internet. Leur compatibilité avec certaines sessions GameShare en communication locale ne s’étend pas au partage en ligne.

Cette distinction évite un achat inutile : avant de proposer une soirée à des amis restés sur l’ancienne console, vérifiez leur matériel. Une connexion Internet ne transforme pas leur Switch en destinataire compatible.

L’abonnement reste nécessaire

La documentation française de GameChat précise que le service nécessite Nintendo Switch Online. La gratuité de l’exemplaire invité ne signifie donc pas gratuité complète de la soirée. Les participants doivent également avoir configuré GameChat et s’être approuvés pour pouvoir échanger des invitations ; les comptes d’enfants sont soumis aux autorisations parentales.

Une caméra n’est pas nécessaire pour simplement utiliser le chat vocal. Elle concerne la vidéo et les fonctionnalités qui l’exigent. Surtout, quand la session GameChat s’arrête, les invités ne peuvent plus poursuivre le jeu reçu via GameShare. Ce fonctionnement est différent d’un téléchargement de démonstration utilisable seul.

Le numéro à vérifier avant d’inviter tout le monde

Depuis le menu HOME, placez-vous sur l’icône du jeu sans le lancer et appuyez sur + ou −. Le numéro de version apparaît sous son nom. Pour chercher le correctif, choisissez Mettre à jour → Via Internet.

Les notes nord-américaines décrivent déjà l’option « Amis via GameChat » dans GameShare. Lors de notre consultation, l’assistance française affichait encore l’ancienne version 2.3.0 : l’annonce est officielle, mais cela ne constitue pas une vérification du déploiement sur chaque console française. Si la recherche ne propose pas encore la 2.4.0, inutile d’acheter une seconde copie pour débloquer une option qui dépend d’abord de la mise à jour et de l’édition installée.

Visuel : Nintendo.