Studio Daimon a dû reporter le lancement du 3 novembre, faute de validation de sa version jouable. Le délai habituel affiché par Steam est largement dépassé.

Steam : Food Devils rate sa sortie après plus de vingt jours d’attente pour sa validation

Food Devils devait sortir en accès anticipé le 3 novembre. Son créateur a annoncé le report le soir même, faute de validation de la version envoyée à Steam le 12 octobre. Après plus de vingt jours d’attente, Studio Daimon n’avait toujours pas obtenu le feu vert nécessaire pour lancer son RPG tactique.

Dans son message publié sur Steam à 22 h 37, Alfred Kamon, directeur du jeu, explique avoir également envoyé une demande urgente à l’assistance la semaine précédente. Il dit ne pas avoir reçu de réponse permettant de sauver la date de lancement.

Une étape de contrôle qui peut bloquer une sortie

Avant la publication d’un jeu, Valve examine sa page de magasin et la version jouable soumise par le développeur. La documentation Steamworks annonce généralement trois à cinq jours ouvrés pour évaluer cette version, avec au moins sept jours à prévoir pour absorber le contrôle et la correction d’éventuels problèmes.

Cette vérification sert notamment à s’assurer que le jeu se lance sur les systèmes annoncés et que les fonctionnalités promises sont réellement présentes. Une page publique et une date affichée ne signifient donc pas que la dernière validation est acquise.

Le cas de Food Devils dépasse largement le délai habituel indiqué. Mais son communiqué ne permet pas de mesurer à lui seul l’attente de l’ensemble des jeux soumis à Steam. Il décrit la situation d’un studio qui avait organisé son lancement autour de cette procédure.

Alfred Kamon espère toujours pouvoir lancer le jeu rapidement, sans s’engager sur une nouvelle échéance. Il indique que l’équipe poursuit les améliorations et la préparation du contenu d’accès anticipé pendant l’attente.

Le développeur soupçonne un encombrement lié aux productions utilisant l’IA. Il présente lui-même cette explication comme une hypothèse. Aucun élément du communiqué ne permet d’en faire la cause établie du report.

Pour les joueurs qui souhaitent suivre le projet, la page Steam de Food Devils affiche encore « Prochainement » à l’heure de cette vérification. Elle précise aussi que le français n’est pas pris en charge : un point à garder en tête pour ce jeu de stratégie et de gestion dans un univers de cuisine post-apocalyptique.

Sources : communiqué de Studio Daimon du 3 novembre 2026, procédure officielle d’évaluation Steamworks et fiche Steam du jeu.