Starlink Mini 2 : jusqu’à 4 h 30 d’Internet sans prise, peut-on déjà l’acheter en France ?

Le Starlink Mini 2 intègre une batterie amovible qui lui permet de fournir une connexion Internet par satellite sans être branché. Starlink annonce jusqu’à 4 h 30 par charge. Au 12 novembre 2026, les précommandes sont réservées à certains clients américains sur invitation. Depuis la France, la page du produit propose d’être averti de sa disponibilité. Starlink n’y indique ni date de vente ni prix français.

Ce que la batterie change en déplacement

Le premier Starlink Mini intégrait déjà le Wi-Fi, mais il fallait l’alimenter par câble. Le Mini 2 conserve le Wi-Fi intégré et ajoute une batterie de 71 Wh. Une fois celle-ci vide, vous pouvez installer une batterie de rechange vendue séparément ou brancher le terminal en USB-C. Starlink indique qu’il peut rester en ligne pendant la recharge. Le terminal pèse 1,6 kg avec batterie et béquille, d’après la fiche technique de Starlink.

En pratique, cela peut servir à travailler quelques heures loin d’une prise ou à rester connecté pendant une coupure de courant. Dans ce dernier cas, pensez aussi à l’autonomie de l’ordinateur ou du téléphone qui se connecte à l’antenne. Les 4 h 30 sont le maximum annoncé par Starlink.

Une vue dégagée sur le ciel reste nécessaire

Le terminal doit pouvoir communiquer avec les satellites. Cherchez donc un emplacement où des arbres ou des bâtiments ne masquent pas une grande partie du ciel. Le Wi-Fi intégré relie ensuite les appareils à proximité à l’antenne. C’est cette dernière qui assure la liaison par satellite, avec un forfait adapté à l’usage prévu.

Ce que vous pouvez faire depuis la France

La mention « Me prévenir quand disponible » permet de demander une alerte pour le Mini 2. Si vous avez besoin d’un terminal dès maintenant, le centre d’aide Starlink liste déjà la France parmi les pays où le premier Mini est disponible. Vérifiez bien la génération sur l’offre : le premier Mini demande une alimentation externe.

Photo du Starlink Mini 2 : SpaceX / Starlink.