Spotify : le DJ peut enfin enchaîner les morceaux avec moins de commentaires

Spotify permet de couper les commentaires de son DJ entre les chansons avec Premium. La sélection musicale personnalisée continue et le DJ peut encore intervenir brièvement quand vous démarrez une session ou lui demandez de changer d’ambiance. Le réglage vise donc les interruptions au fil de la lecture, par exemple quand vous utilisez le DJ en fond sonore.

Où trouver le réglage sur votre téléphone

Dans l’application Spotify, recherchez DJ et ouvrez le résultat. Appuyez sur le menu à trois points du DJ, puis cherchez le réglage des commentaires et désactivez-les. Ce même menu sert aussi à choisir une voix. Lancez ensuite la lecture. Pour changer de style de musique en cours de session, utilisez le bouton du DJ. Une courte réponse peut encore se faire entendre après ce geste.

Spotify décrit ce parcours dans son annonce du 10 novembre. Le libellé du bouton peut varier selon la version de l’application. Le réglage ne change ni l’abonnement ni la façon dont le DJ sélectionne les morceaux.

Et si vous écoutez Maïa en français ?

Spotify a annoncé en mai une extension du DJ au français. La nouveauté de novembre ajoute sept voix en anglais et deux en espagnol. Maïa est la voix française déjà proposée. Pour conserver des interventions en français quand vous relancez le DJ ou changez d’ambiance, gardez Maïa et modifiez uniquement le réglage des commentaires s’il apparaît sur votre compte.

Le menu n’apparaît pas : que vérifier ?

Ouvrez Spotify sur votre téléphone, vérifiez que vous êtes connecté au compte qui bénéficie de Premium, puis installez la dernière version disponible de l’application. Assurez-vous d’avoir ouvert le DJ lui-même depuis la recherche, puisque les options de lecture d’une playlist ordinaire sont différentes. Spotify a commencé le déploiement le 10 novembre dans les marchés où le DJ est déjà disponible. La présence de Maïa confirme l’accès au DJ en français sur votre compte. L’apparition du nouveau réglage dépend encore du déploiement.