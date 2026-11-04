Spotifast fait revivre les habillages Windows Media Player pour écouter Spotify sur ordinateur

Le lecteur indépendant ajoute des habillages interactifs et des visualisations rétro. Une autre interface pour les abonnés Spotify Premium, avec des fonctions audio qui varient selon le système.

Les anciens habillages de Windows Media Player peuvent désormais fonctionner dans Spotifast, un lecteur indépendant pour Spotify. Sa version 0.17, publiée le 3 novembre, ne se contente pas d’en reproduire l’allure : tiroirs, fenêtres supplémentaires, listes de lecture et animations retrouvent leur rôle dans l’interface.

Le projet vise Windows, macOS et Linux. Il propose une autre manière de parcourir sa bibliothèque et de piloter la musique, avec une interface native plutôt qu’une page web intégrée. Ce n’est pas une nouvelle offre de streaming.

Des skins qui bougent, et pas seulement un décor rétro

Le changement repose sur l’exécution des scripts des habillages dans un environnement isolé. Selon les notes du projet, ils n’ont accès ni aux fichiers, ni au réseau, ni aux autres programmes. Les panneaux de playlist commandent la file d’attente et les zones de visualisation peuvent accueillir les animations MilkDrop.

Deux créations du projet, Spotifast Tall et Spotifast Wide, accompagnent cette version. Les réglages affichent aussi un aperçu des habillages avant leur sélection : plus pratique que de parcourir une longue liste de noms pour trouver celui que l’on cherche.

Un correctif 0.17.1 est déjà sorti le même jour. Il choisit Wide par défaut pour le mini-lecteur lors d’une nouvelle installation et corrige un effet de voile gris sous Hyprland. Un habillage déjà choisi reste conservé.

Spotify Premium reste nécessaire pour écouter

La lecture demande un compte Spotify Premium. Avec un compte gratuit, le projet permet de parcourir et rechercher des contenus, pas de transformer l’application en accès gratuit au catalogue musical.

Les possibilités audio varient aussi selon le système et le moteur de lecture utilisé. Sur Windows 11 avec Soloist, par exemple, les visualisations sont disponibles mais l’égaliseur n’agit pas sur le son, d’après la documentation. Retrouver un bouton d’égaliseur dans un skin ne garantit donc pas le même comportement partout.

Pour découvrir le logiciel, partez du dépôt officiel Spotifast et de ses versions publiées. Il s’agit d’un projet indépendant, sans affiliation avec Spotify : le choix porte sur l’application qui utilise votre abonnement, pas sur un remplacement du service.

Sources : notes de Spotifast 0.17, correctif 0.17.1 et documentation du projet.