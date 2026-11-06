Sony ressort le casque du premier Walkman en USB-C pour 59 €

Les coussinets en mousse reviennent. Sony a présenté le 5 novembre le MDR-3R, un casque filaire inspiré de celui qui accompagnait le premier Walkman en 1979. Le prix conseillé européen est de 59 €, avec une disponibilité annoncée à partir de novembre. La version Stranger Things est annoncée à 69 €.

Le câble reste, la prise change

Le MDR-3R se branche en USB-C sur un appareil compatible USB Audio Class 1.0. Vous n’avez donc ni batterie à recharger ni appairage à faire. Sony a ajouté un micro et une télécommande sur le câble pour les appels et la lecture. Certaines commandes dépendent du téléphone et de l’application.

Pour un appareil d’époque, vérifiez la prise. Le connecteur USB-C du MDR-3R ne se branche pas directement sur une sortie jack. Sony déconseille d’ailleurs de l’utiliser avec un Walkman.

Le format ouvert a une conséquence dans les transports

Sony reprend l’arceau léger, les coussinets interchangeables bleus et orange et les transducteurs de 23 mm. Le casque ouvert laisse passer les bruits environnants. Si vous cherchez à vous isoler dans le train, c’est un point à prendre en compte avant de vous décider sur le seul design.

La version Stranger Things ajoute un logo gravé et un emballage spécifique. Sony ne signale aucun changement audio entre les deux versions. Communiqué Sony Europe et visuels du MDR-3R.