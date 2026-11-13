Sonic Pico Park : vos amis doivent coopérer pour franchir les niveaux

Sonic a rejoint Pico Park le 12 novembre sur Xbox. Ce jeu de plateformes et d’énigmes demande aux joueurs de progresser ensemble. Son intérêt tient à la coordination : si une action doit être réalisée au même moment par plusieurs personnes, prendre de l’avance seul ne fait pas avancer le groupe.

Un jeu de plateformes pensé pour la coopération

L’association avec Sonic donne aux niveaux des personnages familiers. Le principe reste celui de Pico Park : observer la configuration, se répartir les actions et se synchroniser. Pour présenter le jeu à des amis, le plus parlant est de leur montrer un obstacle à franchir ensemble. C’est ce qui le distingue d’une course où chacun peut jouer dans son coin.

Les informations à vérifier avant une soirée de jeu

Xbox Wire indique une sortie Xbox le 12 novembre et la prise en charge de Xbox Play Anywhere. Si vous comptez jouer à distance, vérifiez les modes pris en charge sur la fiche de votre plateforme et le nombre de participants prévu pour votre configuration. La mention Play Anywhere concerne l’accès au jeu sur les appareils éligibles et ne suffit pas à confirmer le jeu en ligne entre toutes les plateformes.

Deux à huit joueurs, y compris sur la même console

Le jeu accepte deux à huit participants en local ou en ligne. La fiche française Xbox affiche 9,99 € et indique que le jeu est proposé sur Xbox One, Xbox Series et PC. Sur console, le mode en ligne demande un abonnement Xbox Game Pass compatible. Pour une soirée sur le canapé, c’est le mode local qu’il faut sélectionner.

Visuel officiel : PICO PARK Inc.