Siri sur l’Apple TV 4K : pourquoi retrouver un film reste plus difficile qu’avec Gemini

Sur la nouvelle Apple TV 4K, demander le titre du film où Audrey Hepburn se rend à Rome aurait dû mener à Vacances romaines. Dans son essai de l’Apple TV 4K de quatrième génération, Tom’s Guide rapporte que Siri a plutôt proposé des films de Noël. Un exemple concret de ce que l’assistant a encore du mal à faire : retrouver un titre à partir d’indices.

Retrouver un film, filtrer les suggestions : deux exercices différents

La recherche par indices suppose de relier un nom, un lieu et une œuvre. Une recommandation adaptée à un enfant ajoute un autre problème : il faut comprendre le genre demandé tout en respectant l’âge du spectateur. Sollicité pour des films d’horreur pour enfants, Siri a d’abord indiqué ne rien trouver. À la deuxième tentative, il a notamment proposé Alien et Seven. Dans le même essai, les appareils Google TV et Fire TV ont proposé des titres comme Coraline et La Famille Addams.

Sur HomeView, la limite apparaît quand il faut poursuivre une action

Dans son essai du HomeView, Mike Prospero a aussi confronté Siri à Alexa+ sur un Echo Show 8. Pour une commande de pizza, l’appareil d’Amazon pouvait passer par Uber Eats, tandis que celui d’Apple proposait d’appeler. La réponse vocale et la capacité à terminer une action dépendent aussi des services reliés à l’appareil.

Ces comparaisons reflètent des essais en anglais et des services disponibles dans leur contexte américain. Pour un achat en France, essayez les demandes que vous faites vraiment, avec vos abonnements : retrouver un film dont vous avez oublié le titre, lancer un épisode ou filtrer les propositions pour un enfant. Les résultats sur Apple TV et HomeView ne permettent pas de tirer les mêmes conclusions pour toutes les fonctions de Siri sur iPhone.

Ce qu’il vaut la peine de tester en magasin

Faites deux essais avec la même télécommande. Demandez d’abord un titre exact, puis décrivez le même film sans le nommer. Essayez ensuite une demande qui impose une contrainte, comme une comédie à regarder en famille qui figure dans un service auquel vous êtes abonné. Vérifiez le résultat à l’écran avant de lancer la lecture. Si la recherche vocale vous sert surtout à retrouver un titre précis, l’échec sur une devinette compte moins dans votre décision d’achat. Si vous utilisez l’assistant pour choisir un programme, la pertinence du filtre devient plus importante.