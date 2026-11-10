Hollow Knight Silksong : le livret de l’édition physique promet plusieurs contenus gratuits

Hollow Knight: Silksong ne devrait pas s’arrêter à une seule extension gratuite. Le livret photographié avec une édition physique parle de plusieurs packs de contenu, puis présente une « première » grande extension. C’est ce choix de mots qui retient l’attention des joueurs, alors que Sea of Sorrow n’a toujours pas de date précise dans les éléments examinés.

La photo a été partagée le 9 novembre par Knoebel sur Bluesky. Elle décrit une aventure à travers un océan marqué par le sel, avec de nouveaux compagnons, des capacités et des ennemis. Elle montre aussi le nom Sea of Sorrow, accompagné d’une formule annonçant une arrivée prochaine.

Le mot « première » change la lecture de la promesse

Le passage consacré aux ajouts figure sous un titre portant sur les packs de contenu. Il commence par expliquer que l’univers de Silksong s’agrandira avec des contenus gratuits, au pluriel, avant d’évoquer une première grande extension maritime.

Ce texte donne donc un indice sérieux sur la volonté de prolonger le jeu au-delà d’un seul ajout. Mais il ne fournit pas de feuille de route complète : aucun nombre de packs, aucune liste de thèmes futurs et aucun calendrier détaillé n’y figurent.

La photographie originale du livret publiée par Knoebel permet de vérifier cette formulation. Elle ne doit pas être confondue avec une nouvelle présentation vidéo de Team Cherry ou avec une annonce de sortie de l’extension.

Sea of Sorrow était déjà annoncée comme gratuite

La gratuité n’apparaît pas pour la première fois dans ce document. Dans son bilan de décembre 2025, Team Cherry avait présenté Sea of Sorrow comme une extension maritime offerte à tous les joueurs. Le studio annonçait de nouvelles zones, des boss et des outils, pour une arrivée envisagée en 2026.

Le livret apporte surtout une description supplémentaire de son cadre et remet en lumière la perspective de plusieurs ajouts. Il ne permet pas de garantir que chaque futur pack aura la même taille que Sea of Sorrow. Un petit ajout de contenu et une grande extension peuvent être désignés différemment sans que cela annonce un second jeu complet.

Question Réponse apportée par les éléments disponibles Sea of Sorrow sera-t-elle gratuite ? Oui, Team Cherry l’avait annoncé pour tous les joueurs Plusieurs contenus sont-ils envisagés ? Le livret parle de packs gratuits au pluriel Combien, et à quelles dates ? Le document ne le précise pas Faut-il posséder l’édition physique pour l’extension ? L’annonce du studio vise tous les joueurs ; le livret ne décrit pas une exclusivité physique

Une édition physique ne donne pas ici un accès anticipé au DLC

C’est un point utile avant d’acheter une boîte pour ce qu’elle semble promettre. Le fait qu’un livret présente une extension ne signifie pas que cette dernière est déjà jouable, qu’elle est contenue sur le support ou qu’un acheteur bénéficie d’une avance sur les autres joueurs.

Aucun de ces avantages n’est établi par la photo. La promesse officielle connue porte sur une extension gratuite pour les joueurs de Silksong. Elle n’autorise pas à présenter l’achat de l’édition physique comme une condition nécessaire pour en profiter.

Le studio avait annoncé qu’il communiquerait davantage peu avant la sortie ; les nouveaux lieux et leur fonctionnement restent donc à découvrir dans une présentation dédiée.

Pour suivre la suite, l’information décisive sera une annonce fixant la date et les conditions d’accès à l’extension. Le livret éclaire l’ambition du suivi ; il ne remplace pas encore ce rendez-vous.

Image : © Team Cherry, capture du dossier de presse officiel de Hollow Knight: Silksong.