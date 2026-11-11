Silent Hill 2 sur PS5 : le correctif s’attaque enfin aux ombres et aux reflets qui clignotent

Konami a publié le 10 novembre la mise à jour 1.08 de Silent Hill 2 sur PS5. Si vous avez vu une ombre vaciller ou un reflet scintiller après la version 1.07, ce correctif vise précisément ces anomalies. La PS5 Pro est également concernée.

Un correctif pour deux modes d’affichage

Dans ses notes de mise à jour, Konami cite des anomalies liées aux ombres et aux reflets dans les modes Qualité et Performance. Le correctif intéresse donc aussi bien les joueurs qui privilégient la finesse de l’image que ceux qui choisissent l’affichage le plus fluide.

Dans un jeu où l’on avance souvent à la lampe torche, une ombre instable ou un reflet qui clignote ressort vite. Pour juger du résultat sur votre console, revenez dans la zone où vous aviez constaté le défaut et reprenez le même mode d’affichage. Comparer la même scène évite d’attribuer au correctif une différence qui vient simplement du lieu ou du mode choisi.

Sur l’accueil de la PS5, sélectionnez le jeu, ouvrez le menu avec la touche Options de la manette et lancez la recherche d’une mise à jour. Konami indique que la version installée se voit aussi en bas à droite de l’écran titre. C’est le moyen le plus simple de confirmer que vous jouez bien en 1.08.

Si le problème est encore visible après l’installation, notez la console, le mode d’affichage et l’endroit précis où vous le voyez. Les notes de Konami portent sur des défauts visuels identifiés. Elles n’annoncent ni nouvelle cible d’images par seconde ni amélioration générale des performances.